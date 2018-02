Gli ospiti e i duetti di stasera al Festival di Sanremo

Il Festival di Sanremo 2018 è cominciato martedì e continua stasera con la quarta serata: è il più famoso concorso italiano di musica, e quest’anno è arrivato alla sua 68esima edizione. I conduttori del Festival sono il cantautore Claudio Baglioni, la conduttrice Michelle Hunziker e l’attore Pierfrancesco Favino. Quella di oggi sarà una serata particolare: tutti e 20 i concorrenti della categoria “Campioni” saliranno sul palco e canteranno la propria canzone inedita insieme ad altri ospiti.

Al termine della serata di ieri è stata mostrata una nuova classifica parziale, che fa riferimento solo al giudizio espresso dalla giuria dei giornalisti della sala stampa di Sanremo: Max Gazzé, Ermal Meta con Fabrizio Moro e Lo Stato Sociale sono gli artisti andati meglio.

Venerdì 9 febbraio

I cantanti

Sarà la serata più diversa dalle altre: tutti e 20 i “Campioni” canteranno una versione rivisitata dei propri pezzi insieme ad altri artisti ospiti:

Annalisa si esibisce con Michele Bravi – “Il mondo prima di te”

Decibel si esibiscono con Midge Ure – “Lettera dal Duca”

Diodato e Roy Paci si esibiscono con Ghemon – “Adesso”

Elio e le Storie Tese si esibiscono con i Neri per Caso – “Arrivedorci”

Enzo Avitabile e Peppe Servillo si esibiscono con Avion Travel e Daby Touré – “Il coraggio di ogni giorno”

Ermal Meta e Fabrizio Moro si esibiscono con Simone Cristicchi – “Non mi avete fatto niente”

Giovanni Caccamo si esibisce con Arisa – “Eterno”

Le Vibrazioni si esibiscono con Skin – “Così sbagliato”

Lo Stato Sociale si esibisce con il Piccolo Coro dell’Antoniano e Paolo Rossi – “Una vita in vacanza”

Luca Barbarossa si esibisce con Anna Foglietta – “Passame er sale”

Mario Biondi si esibisce con Ana Carolina e Daniel Jobim – “Rivederti”

Max Gazzè si esibisce con Rita Marcotulli e Roberto Gatto – “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno”

Nina Zilli si esibisce con Sergio Cammariere – “Senza appartenere”

Noemi si esibisce con Paola Turci – Non smettere mai di cercarmi

Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico si esibiscono con Alessandro Preziosi – “Imparare ad amarsi”

Red Canzian si esibisce con Marco Masini – “Ognuno ha il suo racconto”

Renzo Rubino si esibisce con Serena Rossi – “Custodire”

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli si esibiscono con Giusy Ferreri – “Il segreto del tempo”

Ron si esibisce con Alice – “Almeno pensami”

The Kolors si esibiscono con Tullio De Piscopo e Enrico Nigiotti – “Frida (mai, mai, mai)”

Sempre stasera si esibiranno tutti e 8 gli artisti che gareggiano per la categorie “Nuove proposte”: uno di loro sarà proclamato vincitore dopo una votazione ripartita tra televoto, giuria della sala stampa e giuria di esperti.

Gli ospiti

Gli ospiti annunciati per stasera sono il cantautore Piero Pelù, che farà un tributo a Lucio Battisti, la cantautrice Gianna Nannini e la conduttrice, scrittrice e giornalista Federica Sciarelli.

