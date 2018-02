Fiorentina-Juventus è la prima partita della 24ª giornata Serie A. È in programma stasera alle 20.45 all’Artemio Franchi e sarà arbitrata da Marco Guida.

La Juventus si presenta alla partita di stasera dopo sette vittorie consecutive, l’ultima delle quali per 7-0 in casa contro il Sassuolo. In classifica è ancora seconda a un punto dal Napoli, che domani giocherà contro la Lazio. La Fiorentina, invece, ha vinto l’ultima partita di campionato in casa del Bologna, tornando alla vittoria dopo più di un mese. In classifica è undicesima a quattro punti dalla zona che garantisce l’accesso all’Europa League. Quella tra Fiorentina e Juventus è una delle rivalità più lunghe e sentite del campionato italiano fra squadre di due diverse città. Stasera in campo ci sarà un solo ex, il trequartista Federico Bernardeschi, che la Juventus ha comprato la scorsa estate.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Juventus

Fiorentina (4-3-3) Sportiello; Pezzella, Milenkovic, Astori, Biraghi; Benassi, Badelj, Veretout; Chiesa, Simeone, Gil Dias

Juventus (4-3-3) Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Marchisio; Bernardeschi, Higuain, Mandzukic

Dove vedere Fiorentina-Juventus in streaming e in diretta tv

Fiorentina-Juventus verrà trasmessa da Sky su Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1 o in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Sarà trasmessa anche da Mediaset Premium, sui canali Premium Sport e Premium Sport HD, o in streaming con Premium Play. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.