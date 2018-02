Celebripost

Ci sono tante foto da non perdere, nella raccolta delle persone da fotografare della settimana: Jim Belushi che fa yoga, la statua di cera di Tom Hardy, due giovani attori, la prima ministra neozelandese scalza, tentativi non riusciti di accarezzare un gatto e un ritratto della sorridente Lupita Nyong’o. E ancora: Meryl Streep e Greta Gerwig che si salutano felici come due che non si vedono da un po’ e Jean-Claude Juncker che fa i dispetti a Guy Verhofstadt. Ma sono belle anche tutte le altre in mezzo.