Festival di Sanremo: la prima classifica della sala stampa

Al termine della seconda serata del Festival di Sanremo è stata diffusa una classifica parziale della sala stampa, cioè della giuria di giornalisti che partecipa all’assegnazione del premio finale. La classifica tiene conto solo dei dieci artisti che si sono esibiti mercoledì sera nella categoria “Campioni”: domani sera canteranno gli altri dieci, e ci sarà una nuova classifica provvisoria. Come per la classifica di martedì sera, la classifica parziale non elenca gli artisti in ordine di apprezzamento, ma li divide in tre fasce: quella dei più votati, quella intermedia e quella dei meno votati.

Classifica alta

Diodato e Roy Paci – “Adesso”

Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico – “Imparare ad amarsi”

Ron – “Almeno pensami”

Classifica Centrale

Le Vibrazioni – “Così sbagliato”

Annalisa – “Il mondo prima di te”

Decibel – “Lettera dal Duca”

Classifica Bassa

Nina Zilli – “Senza appartenere”

Elio e le Storie Tese – “Arrivedorci”

Red Canzian – “Ognuno ha il suo racconto”

Renzo Rubino – “Custodire”

Ieri sera era stata annunciata una prima classifica provvisoria, decisa dalla giuria demoscopica. Nella “classifica alta” c’erano Annalisa, Lo Stato Sociale, Max Gazzé, Ermal Meta e Fabrizio Moro, Nina Zilli, Noemi e Ron. Nella “classifica centrale” c’erano Luca Barbarossa, Elio e le Storie Tese, Giovanni Caccamo, Mario Biondi, The Kolors e Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico. Nella “classifica bassa c’erano Red Canzian, Decibel, Diodato e Roy Paci, Enzo Avitabile e Beppe Servillo, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Le Vibrazioni e Renzo Rubino.

Dopo che domani si saranno esibiti gli altri dieci concorrenti del Festival di Sanremo, venerdì saliranno sul palco di nuovo tutti e venti, per cantare una versione rivisitata dei propri pezzi insieme ad altri ospiti. La differenza principale di questa edizione del Festival è che non ci saranno cantanti eliminati di serata in serata: tutti arriveranno a sabato sera, quando verrà stilata una nuova classifica e verranno esclusi automaticamente tutti gli artisti sotto al terzo posto. Chi vincerà lo spareggio tra i primi tre classificati sarà il vincitore del Festival di Sanremo.