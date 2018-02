13 atleti da seguire alle Olimpiadi invernali

Gli atleti ammessi alle Olimpiadi Invernali di Pyeongchang sono 2.952, 78 in più di quelli che gareggiarono a Sochi nel 2014. Questi atleti provengono da 92 paesi diversi: gareggeranno in 15 discipline nella prima Olimpiade invernale che avrà in programma più di 100 gare con medaglie in palio.

In Corea del Sud ci saranno quindi atleti esperti e famosi che punteranno a chiudere nel migliore dei modi le loro carriere olimpiche, come la norvegese Marit Bjørgen, che potrebbe diventare l’atleta più medagliata di sempre ai Giochi invernali; ce ne saranno altri, invece, che vorranno ottenere le loro prime vittorie nell’evento sportivo più importante, come la snowboarder statunitense Chloe Kim, che a 18 anni e alla sua prima Olimpiade è già tra le favorite nell’halfpipe. E poi ci sono gli atleti nel pieno delle loro carriere, quelli da cui ci si aspetta di più nelle discipline più attese: dalla miglior sciatrice statunitense, Mikaela Shiffrin, alla tedesca Laura Dahlmeier, la biatleta da battere a Pyeongchang.

🇺🇸 Mikaela Shiffrin

Sci alpino

Ad appena 22 anni Shiffrin ha già vinto 41 gare in Coppa del Mondo, finendo sul podio 59 volte. È nata a Vail, in Colorado, il 13 marzo 1995 e da due stagioni è la sciatrice più vincente tra le professioniste, nonché l’atleta di punta dello sci statunitense. Nel 2014 a Sochi vinse la medaglia d’oro nello slalom speciale; a Pyeongchang punta a vincere almeno quattro ori: nello slalom gigante, nello speciale, nel supergigante e nella combinata. Potrebbe ottenere una medaglia anche nella discesa libera: nella Coppa del Mondo di quest’anno l’ha vinta a Lake Louise ed è arrivata terza a Cortina d’Ampezzo.

🇺🇸 Lindsey Vonn

Sci alpino

È probabilmente l’atleta più famosa delle Olimpiadi invernali di Pyeongchang, a cui ci arriva a 33 anni e dopo una delle carriere più vincenti dello sci professionistico. Tra le sue vittorie conta un oro olimpico, due ori ai Mondiali, quattro Coppe del Mondo generali e sedici di specialità. Ha vinto almeno una gara di Coppa del Mondo in ognuna delle specialità dello sci alpino, cosa riuscita a pochissimi altri professionisti. A Pyeongchang tornerà a gareggiare in una Olimpiade dopo otto anni, dato che dovette rinunciare a Sochi per un grave infortunio. È la grande favorita nella discesa libera, a maggior ragione dopo gli ultimi due successi di fila ottenuti in Coppa del Mondo a Garmisch-Partenkirchen, in Germania.

🇳🇴 Marit Bjørgen

Sci di fondo

È considerata la più grande fondista di sempre ed è fra gli atleti più vincenti nella storia delle Olimpiadi invernali. Nessun’altra donna ha vinto tanto quanto lei: sei medaglie d’oro, tre di argento e una di bronzo in quattro Olimpiadi. A 37 anni e alla quinta Olimpiade in carriera, il suo obiettivo è quello di raggiungere il connazionale Ole Einar Bjørndalen, l’atleta più vincente nella storia dei Giochi olimpici invernali, che vanta tredici medaglie di cui otto d’oro (tutte nel biathlon). Nei Mondiali di Lahti del 2017 Bjørgen ha vinto la medaglia d’oro nell’inseguimento, nella 10 chilometri, nella staffetta e nella 30 chilometri. A Pyeongchang potrebbe ottenere dei risultati simili.

🇦🇹 Marcel Hirscher

Sci alpino

È austriaco, originario di Annaberg im Lammertal, vicino a Salisburgo, e ha 28 anni. A Pyeongchang è il grande favorito nello slalom gigante maschile e solo il norvegese Henrik Kristoffersen sembra in grado di contendergli il primo posto. In Coppa del Mondo ha vinto quattro prove di slalom sulle cinque disputate finora, a cui si aggiungono sei vittorie nello speciale. Una serie impressionante di successi che lo hanno portato in prima posizione nella classifica generale della Coppa del Mondo e nelle due di specialità.

🇨🇭 Beat Feuz

Sci alpino

Lo sciatore svizzero è uno dei due grandi favoriti nella discesa libera. Lo scorso novembre ha vinto la prima prova di specialità in Coppa del Mondo, e dopo diversi piazzamenti fuori dal podio, nelle prime settimane del 2018 ha vinto la discesa libera a Wengen, in Svizzera, e a Garmisch-Partenkirchen, in Germania. Può giocarsi un buon piazzamento anche nel supergigante.

🇳🇴 Aksel Lund Svindal

Sci alpino

Sarà il maggiore rivale di Feuz nella discesa libera. È norvegese, ha 35 anni e in carriera ha vinto due Coppe del Mondo generali, nove di specialità, cinque Mondiali e la medaglia d’oro nel supergigante a Vancouver 2010. Nella Coppa del Mondo in corso è terzo nella classifica generale e secondo nella discesa libera e nel supergigante. A differenza di Feuz, a Pyeongchang è tra i favoriti anche nel supergigante (quest’anno lo ha vinto a Kitzbühel, sulla pista più difficile del circo bianco).

🇩🇪 Laura Dahlmeier

Biathlon

Sarà l’atleta da battere nel biathlon femminile. Tedesca di Garmisch-Partenkirchen, la più famosa località sciistica della Germania, Laura Dahlmeier ha 24 anni e ai Campionati mondiali del 2017 ha vinto l’oro nella prova individuale, nell’inseguimento, nella partenza in linea, nella staffetta e nella staffetta mista. Le è mancato solo l’oro nello sprint, con cui avrebbe vinto tutte le prove della manifestazione. Nella stagione 2016/2017 ha vinto la Coppa del Mondo generale, la classifica individuale e di inseguimento.

🇺🇸 Shaun White

Snowboard

Soprannominato The Flying Tomato per i suoi capelli rossi, è uno degli snowboarder più importanti nella storia della disciplina (e va alla grande anche nello skateboard). È stato campione olimpico nel superpipe a Torino 2006 e a Vancouver 2010. Detiene il record di medaglie d’oro agli X Games — la competizione internazionale di sport estremi organizzata da ESPN — e nel 2012 divenne il primo atleta ad ottenere il punteggio pieno (100) nel superpipe. A Sochi si presentò come il grande favorito, ma arrivò sorprendentemente quarto.

🇵🇱 Kamil Stoch

Salto con gli sci

È polacco, ha 30 anni e si presenta alle Olimpiadi dopo aver vinto a gennaio il Grande Slam nel Torneo dei quattro trampolini, una delle più importanti e storiche competizioni del salto con gli sci. È uno dei saltatori più forti nella storia della disciplina: è campione olimpico in carica sia nel trampolino normale che nel trampolino lungo. A Pyeongchang è il favorito per entrambe le misure, e l’unico atleta che può avvicinarsi a lui è il tedesco Richard Freitag.





🇺🇸 Nathan Chen

Pattinaggio artistico

Ha 18 anni ed è originario di Salt Lake City. A Pyeongchang farà il suo debutto ai Giochi olimpici: pur essendo alla sua prima esperienza, è ritenuto uno dei favoriti dopo aver vinto tutte le più importanti competizioni giovanili. Ma è tra i favoriti soprattuto per un motivo: gli viene riconosciuto un talento enorme, ed è il primo e fin qui unico pattinatore della storia ad aver completato cinque differenti tipi di salti quadrupli (quadruplo toe loop, salchow, loop, flip e lutz) in una singola competizione. Sarà l’atleta di punta degli Stati Uniti nel pattinaggio di figura.

🇯🇵 Yuzuru Hanyu

Pattinaggio artistico

A Sochi 2014 fu l’unica medaglia d’oro giapponese della manifestazione. A Pyeongchang rientrerà da un infortunio e per questo non parteciperà alla competizione a squadre, ma nell’individuale è comunque tra i favoriti. Oltre all’oro olimpico di Sochi, in carriera è stato due volte campione mondiale, nel 2014 e nel 2017, ha stabilito dodici record del mondo di punteggio e attualmente detiene i record mondiali per programma corto, libero e punteggio finale.





🇺🇸 Chloe Kim

Snowboard

Nel superpipe femminile le due grandi favorite sono l’esperta atleta cinese Liu Jiayu e la debuttante Chloe Kim, della Nazionale statunitense. Kim è nata in California il 23 aprile del 2000 da genitori sudcoreani. Pratica snowboard da quando ha otto anni. È stata la più giovane snowboarder ad essere andata sul podio degli X Games e poi ad aver ottenuto un titolo nel TTR World Tour. Durante lo U.S. Snowboarding Grand Prix del 2018 è diventata inoltre la prima donna a chiudere un back-to-back 1080, grazie al quale ha totalizzato il punteggio massimo: nella storia della disciplina era riuscito solo a Shaun White.

🇳🇱 Sven Kramer

Pattinaggio di velocità

Ha 31 anni e nel pattinaggio di velocità ha vinto sette medaglie olimpiche, di cui tre d’oro. A Vancouver 2010 vinse il suo primo oro nei 5.000 metri ma venne squalificato dai 10.000 metri per aver sbagliato corsia mentre era primo con un largo vantaggio. A Sochi vinse nuovamente l’oro nei 5.000 metri e l’argento nei 10.000. Per il numero di successi ottenuti nei 5.000 metri è considerato uno dei pattinatori più vincenti nella distanza, e a Pyeongchang sarà il favorito.

