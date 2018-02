Chi è Luca Barbarossa, concorrente del Festival di Sanremo

Luca Barbarossa è un cantautore romano di 56 anni, che quest’anno è in gara nella categoria “Campioni” del Festival di Sanremo: dopo essersi esibito per la prima volta durante la prima serata del festival, si esibirà nuovamente durante la terza serata, questa sera. Barbarossa è già stato diverse volte al Festival. Quando aveva 20 anni arrivò quarto al suo primo Sanremo con la canzone “Roma spogliata”. Tornò al festival nel 1987, nel 1988 (con “L’amore rubato”, che parla di violenza sessuale e che gli diede grande popolarità), nel 1992 (quando vinse con “Portami a ballare”), nel 2003 e nel 2011. Tra il 2008 e il 2010 si dedicò allo spettacolo teatrale “Attenti a quei due” insieme a Neri Marcorè, mentre dal 2012 è attivo come conduttore televisivo. Ha inciso 10 dischi, con l’undicesimo – “Roma è de tutti” – che uscirà il 9 febbraio. La canzone con cui è in gara a Sanremo si chiama “Passame er sale“.