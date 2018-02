Arrivano le notifiche per gli screenshot delle storie su Instagram

Instagram, la popolare app per condividere foto e video, ha aggiunto una nuova funzione che permetterà a chi fa una Storia di ricevere una notifica ogni volta che qualcuno ne farà uno screenshot (cioè un’istantanea dello schermo). Con questa nuova funzione, che Instagram renderà disponibile per tutti gli utenti nelle prossime ore, la prima volta che farete uno screenshot a una Storia vi arriverà un messaggio con scritto “la prossima volta che acquisirai uno screenshot, la persona che ha pubblicato la storia potrà vederlo”.

Questa nuova funzione, che arriva pochi giorni dopo un’altra che permette alle persone che seguite di vedere quand’è l’ultima volta che avete usato l’app, ricorda nel funzionamento quella che già esiste per Direct, la sezione del social network per scambiarsi messaggi diretta, in cui se qualcuno fa uno screenshot Instagram invia una notifica all’autore del messaggio.

