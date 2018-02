«Non penso che l’eleganza sia importante»

Demna Gvasalia, uno degli stilisti più di moda del momento, tra i fondatori del collettivo Vetements e direttore creativo di Balenciaga. Lo ha detto in un’intervista al Guardian del 6 febbraio, dopo aver fatto sfilare la sua collezione di alta moda per Vetements in un mercatino delle pulci di Parigi.