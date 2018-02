Sanremo 2018, tutte le canzoni in gara

Sono disponibili su YouTube tutte le canzoni presentate durante la prima serata del Festival di Sanremo, andata in onda martedì sera. Le canzoni sono venti, e sono tutte quelle in concorso: sono già state votate – tramite una giuria demoscopica composta da 300 persone – ed è stata fatta anche la prima classifica dei cantanti in gara. Nella parte alta della classifica ci sono Annalisa, Lo Stato Sociale, Max Gazzé, Ermal Meta con Fabrizio Moro, Nina Zilli, Noemi e Ron.

Elio e le Storie Tese – “Arrivedorci”

Noemi – “Non smettere mai di cercarmi”

Lo Stato Sociale – “Una vita in vacanza”

Mario Biondi – “Rivederti”

Ermal Meta e Fabrizio Moro – “Non mi avete fatto niente”

Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico – “Imparare ad amarsi”

Max Gazzè – “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno”

The Kolors – “Frida”

Ron – “Almeno Pensami”

Le Vibrazioni – “Così sbagliato”

Renzo Rubino – “Custodire”

Nina Zilli – “Senza appartenere”

Diodato e Roy Paci – “Adesso”

Annalisa – “Il mondo prima di te”

Tutte le altre canzoni, che si possono ascoltare direttamente a questi link YouTube:

Giovanni Caccamo – “Eterno”

Decibel – “Lettera dal duca”

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli – “Il segreto del tempo”

Enzo Avitabile con Peppe Servillo – “Il coraggio di ogni giorno”

Luca Barbarossa – “Passame er sale”

Red Canzian – “Ognuno ha il suo racconto“