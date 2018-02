Chi è Franca Leosini, stasera ospite a Sanremo

Questa sera uno degli ospiti del Festival di Sanremo è Franca Leosini, famosa giornalista e conduttrice televisiva conosciuta soprattutto per Storie maledette, il suo programma di casi di cronaca. Non si sa ancora bene cosa farà Franca Leosini al Festival di Sanremo 2018, ma il direttore artistico e presentatore Claudio Baglioni ha detto che lo «interrogherà», e che faranno una cosa «della quale mi vergogno anche io, e lei è complice».

Franca Leosini è nata a Napoli nel 1949 con il nome di Franca Lando. Iniziò la sua carriera da giornalista per la sezione culturale dell’Espresso, con inchieste e interviste incentrate sul ruolo delle donne nella società: esordì sulla rivista con una controversa intervista allo scrittore Leonardo Sciascia, che tra le altre cose accusò le donne siciliane di esercitare un potere matriarcale «negativo nell’evoluzione della società», e disse: «Ho visto sempre che le donne hanno comandato, e hanno comandato sempre annientando l’uomo».

Successivamente Leosini diventò direttrice della rivista dell’edizione italiana Cosmopolitan e collaborò con il quotidiano Il Tempo scrivendo di costume e società. Nel 1988 iniziò a collaborare con la Rai come autrice di Telefono giallo, il programma di Rai Tre condotto da Corrado Augias che parlava di casi insoluti di cronaca nera; nella stessa rete diventò la conduttrice di Parte Civile e I grandi processi, e – dal 1994 – di Storie maledette, che conduce ancora oggi. Il programma, di cui Leosini è anche ideatrice e autrice, racconta le storie di persone comuni che sono diventate note in seguito a fatti di cronaca nera e casi giudiziari. Storie Maledette è diventato famoso soprattutto per lo stile empatico con cui è condotto da Leosini, che col tempo si è guadagnata molti ammiratori affezionati.

Leosini è una dei tre ospiti della seconda serata di Sanremo non direttamente collegati al mondo della musica, insieme a Pippo Baudo e al Mago Forest. Gli artisti che stasera canteranno come ospiti all’Ariston, invece, saranno il gruppo musicale Il Volo – che ha vinto il festival di Sanremo nel 2015 e oggi canerà un omaggio al cantautore Sergio Endrigo – Biagio Antonacci e Sting.