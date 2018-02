Come vedere il Festival di Sanremo, in streaming o in diretta tv

La seconda puntata del Festival di Sanremo, arrivato quest’anno alla 68esima edizione, sarà trasmessa stasera. I conduttori di quest’anno di Sanremo sono Claudio Baglioni, che è anche il direttore artistico, l’attore Pierfrancesco Favino e la conduttrice Michelle Hunziker. Per ora sta andando molto bene: ieri ci sono stati ascolti molto alti per la prima serata, maggiori di quelli della prima serata della scorsa edizione diretta da Carlo Conti e Maria De Filippi.

Dove guardare il Festival di Sanremo in tv o in diretta streaming

Il Festival di Sanremo viene trasmesso in diretta televisiva da Rai Uno e in replica alle 14 del giorno successivo da Rai Premium, canale 25 del digitale terrestre. Viene trasmesso in diretta radiofonica su Rai Radio 2 con il commento di Andrea Delogu, Ema Stokholma e Gino Castaldo. Sul sito e sull’app di Rai Play si può sia seguire lo streaming della diretta sia riguardare le serate precedenti.

Lettera 43 ha scritto che «Rai Uno è visibile in tv e in streaming in tutto il mondo grazie anche a Mediaset Italia che consente la visione satellitare gratuita della tv italiana in alcuni paesi d’Europa, mentre è in abbonamento in altri stati, da controllare qui».

Fuori dall’Europa si può guardare il Festival in diretta tv su Rai Italia (la vecchia Rai International), che trasmette su diversi canali parte della programmazione delle emittenti Rai: sono Rai America, Rai Asia, Rai Australia e Rai Africa.