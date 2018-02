Biografia minima di Renzo Rubino, tra i concorrenti di Sanremo 2018

Renzo Rubino è uno degli artisti in gara al Festival di Sanremo 2018: è la sua terza partecipazione al concorso canoro, visto che era già stato sul palco dell’Ariston nel 2013, nella categoria “Giovani”, e nel 2014, nella categoria “Campioni”. Questa sera si esibirà per diciottesimo con la canzone “Custodire”, prodotta da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro.

Renzo Rubino ha 30 anni ed è originario di Taranto. Il suo vero nome è Oronzo Rubino ed è un cantautore: scrive sia la musica che le parole delle sue canzoni. Finora ha pubblicato quattro dischi: Farfavole (2011), Poppins (2013), Secondo Rubino (2014) e Il gelato dopo il mare (2017). I suoi ultimi tre dischi sono stati prodotti da Warner Music Italia. La canzone con cui si fece conoscere nel 2013 è “Il postino”: parla di una storia d’amore omosessuale – il ritornello dice «Amami uomo» – e vinse il Premio della Critica “Mia Martini” per la categoria “Giovani”.

Con “Ora”, la canzone con cui aveva partecipato al Festival di Sanremo nel 2014, Renzo Rubino era arrivato al terzo posto nella classifica finale, dietro a Raphael Gualazzi & The Bloody Beetroots, arrivati secondi, e Arisa, che vinse il concorso. Sempre al Festival di Sanremo del 2014 Renzo Rubino vinse il premio al Miglior arrangiamento Sezione Campioni assegnato dall’orchestra dell’Ariston per l’altra canzone che portò al concorso, “Per sempre e poi basta”.

Il suo ultimo singolo, estratto dal disco Il gelato dopo il mare, è “La La La”.

Il testo completo di “Custodire”

Tu ridotta una bambina

Io tradotto in un bastardo

Noi non siamo mai stanchi nell’odiarci

Come abbiamo fatto ad essere qui

Pronti ad azzuffarci

Se prima era una corsa per amarci

Puoi custodire l’affetto nell’insolenza

Non fare così

Abbracciami dai

Arrabbiati poi

Tu vestita d’innocenza

Io carisma usato male

Non poteva che sbocciare un cardo viola

Come abbiamo fatto a esistere

Senza mai resistere

Troppo giovani per invecchiare insieme

Puoi custodire l’affetto nell’insolenza

Non fare così

Abbracciami dai

Arrabbiati poi

Per una volta parlatevi

E fatelo pianissimo

Per una volta slegatevi

Lasciando qualcosa di buono un imprevisto

Gettando tutto il resto

Puoi custodire l’affetto nell’insolenza

Non fare così

Abbracciami dai

Arrabbiati poi

Può sopravvivere affetto in questa stanza

O lontano da noi

Proviamoci dai

Come non abbiamo fatto mai