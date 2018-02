Dove vedere in diretta le Olimpiadi invernali

I XXIII Giochi olimpici invernali inizieranno ufficialmente venerdì, quando in Italia sarà più o meno mezzogiorno, con la cerimonia inaugurale in programma allo Stadio Olimpico di Daegwallyeong, città sudcoreana nella contea di Pyeongchang. Le gare inizieranno domani, mercoledì, ma si tratta di pochi turni eliminatori: le prime medaglie verranno assegnate sabato. Le Olimpiadi Invernali di Pyeongchang dureranno complessivamente 19 giorni e termineranno il 25 febbraio con la tradizionale cerimonia di chiusura. Il fuso orario italiano (CET) a quello sudcoreano (KST) sono separati da otto ore, questo vuol dire che in Italia le giornate di gare inizieranno fra l’1 e le 3 di notte (fra le 9 e le 11 di mattina in Corea) e si concluderanno entro le 15 (le 22 coreane).

Chi trasmette le Olimpiadi in Italia

I diritti per la trasmissione in chiaro delle Olimpiadi invernali di Pyeongchang sono stati acquistati dalla Rai, la cui offerta prevede la messa in onda di 100 ore di gare. Rai trasmetterà quindi tutti gli eventi principali, con Rai 2 e su Rai Sport che si alterneranno nella programmazione nel corso delle giornate. I contenuti offerti da Rai saranno accessibili anche via streaming tramite il sito e l’applicazione di Rai Play, raggiungibile da qui, e sul sito di Rai Sport, qui.

Le Olimpiadi invernali saranno inoltre disponibili con copertura integrale su Eurosport, che ha in programma 4000 ore di copertura e 900 ore di dirette, highlights, approfondimenti e interviste. L’offerta è a pagamento: i canali Eurosport sono accessibili a chi è abbonato a Sky e a Mediaset Premium o tramite il servizio on demand Eurosport Player, a cui ci si può abbonare pagando una quota mensile di 5,99 euro (l’abbonamento si può disdire in qualsiasi momento).