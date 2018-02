Stasera Laura Pausini non sarà tra gli ospiti del Festival di Sanremo

Stasera la cantante Laura Pausini non parteciperà alla prima serata del Festival di Sanremo per problemi di salute. Lunedì, dopo essere stata annunciata tra gli ospiti della prima serata, Pausini aveva messo in dubbio la sua partecipazione al festival con un post su Facebook in cui parlava di una laringite e di febbre molto alta. Nella conferenza stampa di oggi, l’organizzazione del festival ha comunicato che Laura Pausini sarà a Sanremo sabato, il giorno in cui verrà proclamato il vincitore del concorso.

Ciao a tutti,purtroppo devo informarvi che ho una laringite acuta con febbre molto alta. Sto facendo tutto il possibile… Posted by Laura Pausini on Montag, 5. Februar 2018