Annalisa, la prima cantante di Sanremo 2018, per chi non la conosce

Annalisa è la prima dei cantanti che si esibiranno questa sera al Festival di Sanremo. Concorre nella categoria “Campioni”, con la canzone “Il mondo prima di te”, ed è la quarta volta che partecipa al festival. Annalisa è ligure, ha 32 anni ed è passata da Amici nel 2011, arrivando seconda tra i cantanti. Il suo nome per intero è Annalisa Scarrone. I suoi primi tre Sanremo sono stati quelli del 2013, del 2015 e del 2016: arrivò rispettivamente nona, quarta e undicesima. La sua prima canzone famosa fu “Senza riserva”, uscita nel 2012.

Nella sua prima partecipazione a Sanremo portò “Scintille”, mentre il quarto posto nel 2015 lo raggiunse con la canzone “Una finestra tra le stelle”.

Tra gli adolescenti è conosciuta anche per aver cantato insieme a Benji & Fede nella canzone “Tutto per una ragione” del 2016.

Il 16 febbraio uscirà il suo prossimo disco, Bye Bye, che conterrà “Il mondo prima di te”, la canzone presentata quest’anno al festival. Sarà il suo sesto disco, dopo Nali (2011), Mentre tutto cambia (2012), Non so ballare (2013), Splende (2015) e Se avessi un cuore (2016).

Il testo completo di “Il mondo prima di te”

Un giorno capiremo chi siamo

Senza dire niente

E sembrerà normale

Immaginare che il mondo

Scelga di girare

Attorno a un altro sole

È una casa senza le pareti

Da costruire nel tempo

Costruire dal niente

Come un fiore

Fino alle radici

È il mio regalo per te

Da dissetare e crescere

E siamo montagne a picco sul mare

Dal punto più alto impariamo a volare

Poi ritorniamo giù

Lungo discese pericolose

Senza difese

Ritorniamo giù

A illuminarci come l’estate

Che adesso brilla

Com’era il mondo prima di te

Un giorno capiremo chi siamo

Senza dire niente

Niente di speciale

E poi ci toglieremo i vestiti

Per poter volare più vicino al sole

In una casa senza le pareti

Da costruire nel tempo

Costruire dal niente

Siamo fiori

Siamo due radici

Che si dividono per ricominciare a crescere

E siamo montagne a picco sul mare

Dal punto più alto impariamo a volare

Poi ritorniamo giù

Lungo discese pericolose

Senza difese

Ritorniamo giù

A illuminarci come l’estate

Che adesso brilla

Com’era il mondo prima di te

Ora e per sempre ti chiedo di entrare all’ultima festa e nel mio primo amore

Poi ritorniamo giù

Lungo discese pericolose

Senza difese

Ritorniamo giù

A illuminarci come l’estate

Che adesso brilla

Com’era il mondo prima di te

Com’era il mondo prima di te

Com’era il mondo prima di te