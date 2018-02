Le previsioni meteo per martedì 6 febbraio

Domani, martedì 6 febbraio, tornerà a nevicare molto in Piemonte e in Valle d’Aosta, dopo che per settimane la maggior parte della neve in Italia si era vista tra il Trentino e il Friuli. Le previsioni meteo parlano di nevicate in alta quota anche tra Abruzzo e Lazio: continueranno diverse ore, e probabilmente non smetteranno prima di mercoledì.

Nel resto d’Italia pioverà molto e ci saranno molte nubi; faranno eccezione certe parti di Calabria, Sicilia e Sardegna. Le temperature saranno stabili, in linea con quelle degli ultimi giorni (e quindi al Nord continuerà a fare più freddo che al Sud). Se vi state chiedendo quando finirà questo tempaccio, non chiedetevelo. È già abbastanza fare i conti col lunedì.

La mappa arriva dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili. Se volete consultare le temperature previste, l’umidità e i venti potete cliccare sulla freccia a destra verso il basso.

