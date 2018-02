Paul Simon ha detto che il suo prossimo tour sarà l’ultimo

Il cantautore statunitense Paul Simon ha detto che il suo prossimo tour sarà anche l’ultimo. Simon ha 76 anni ed è noto soprattutto per le canzoni fatte insieme ad Art Garfunkel. L’ultimo tour di Simon si chiamerà “Homeward Bound – The Farewell Tour”: la prima data sarà a maggio a Vancouver, in Canada; l’ultima sarà il 15 luglio a Londra. Simon ha scritto che dopo la fine del tour vorrebbe comunque fare alcune esibizioni più piccole – «acustiche, se possibile» – per donare il ricavato in beneficienza, «in particolare ad associazioni che vogliono salvare il pianeta, dal punto di vista ecologico».

Nell’annunciare il suo ultimo tour, Simon ha scritto: «Mi sono chiesto spesso come sarebbe stato raggiungere il punto in cui avrei considerato di avviare la mia carriera verso una naturale conclusione. Adesso lo so. È in parte inquietante, in parte entusiasmante, ma anche un sollievo». Le date del tour sono qui.