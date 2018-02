Luigi Di Biagio sarà l’allenatore della Nazionale di calcio per le due amichevoli di marzo contro Argentina e Inghilterra

Il commissario della FIGC Roberto Fabbricini e il suo vice Alessandro Costacurta hanno affidato a Luigi Di Biagio l’incarico di commissario tecnico della Nazionale italiana per le due partite amichevoli in programma il 23 marzo contro l’Argentina (a Manchester) e il 27 dello stesso mese contro l’Inghilterra (a Londra). Di Biagio, che in carriera ha giocato per Roma, Inter e Brescia, rimarrà anche il commissario tecnico della Nazionale Under-21, incarico che ricopre dal 2013.