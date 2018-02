Gli scontri a Roma per la visita di Erdoğan

Oggi Recep Tayyip Erdoğan, il presidente della Turchia, si trovava a Roma per alcune visite ufficiali. Erdoğan ha incontrato fra gli altri il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Papa Francesco. L’accoglienza delle massime autorità italiane è stata molto criticata da alcuni politici e associazioni per i diritti umani: Erdoğan è considerato un leader autoritario che negli ultimi anni ha accentrato su di sé i poteri dello Stato e represso duramente gli avversari politici e i giornali d’opposizione. Nelle stesse ore della visita di Erdoğan, un gruppo di manifestanti si è riunito nei pressi di Castel Sant’Angelo per protestare: a un certo punto il corteo ha cercato di raggiungere il Vaticano, ma è stato caricato dalla polizia. Secondo ANSA un manifestante è rimasto ferito e due persone sono state fermate.