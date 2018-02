Cosa c’è stasera in tv

Se siete in vena di cose anni Novanta, questa sera in tv troverete lo storico primo Mission: Impossible e Pulp Fiction: sicuramente li avete già visti entrambi, quindi vi tocca solo capire quale vi ricordate di meno. Se siete in vena di cose più recenti, su Rai 4 c’è Guardiani della galassia – tra le cose più divertenti prodotte negli ultimi anni – mentre su Iris c’è Se mi lasci ti cancello. Ci sono anche Voyager e Presa Diretta, su Rai Due e Rai Tre: nel primo caso si parla di un nuraghe in Sardegna, nel secondo di innovative tecniche agricole.

Rai Uno

21.25 – In punta di piedi: film del 2018 diretto da Alessandro D’Alatri, che oggi va in onda in prima visione. Racconta della giovane figlia di un camorrista il cui sogno di diventare una grande ballerina di danza classica si scontra con le limitazioni imposte dalla vita del padre.



Rai Due

21.20 – Voyager, ai confini della conoscenza: puntata della nuova serie del programma condotto da Roberto Giacobbo. Stasera, tra le altre cose, si parlerà del sito UNESCO del nuraghe di Barumini, in Sardegna.

L'avventura continua a #Voyager Collection. Nella puntata in onda questa sera alle 21.20 su #Rai2, verranno riproposti alcuni spettacolari reportage di Voyager. Si parte dal sito Unesco del nuraghe di Barumini in Sardegna. pic.twitter.com/dG87mOsK78 — Rai2 (@RaiDue) February 5, 2018

Rai Tre

21.15 – Presa Diretta: il programma di approfondimento e inchieste diretto da Riccardo Iacona. Stasera si parlerà delle innovazioni nel mondo dell’agricoltura.

https://t.co/kUxzs2U3P4

In queste serre sperimentali si producono pomodori con la tecnica idroponica, senza consumare suolo. La serra è gestita da un software che regola il funzionamento dell'impianto. Un sistema completamente autosufficiente a ciclo chiuso unico in Europa. — Presa Diretta (@Presa_Diretta) February 5, 2018

Rete 4

21.15 – Doc West: primo episodio della miniserie televisiva del 2009 diretta da Terence Hill e Giulio Base. Hill interpreta Minnesota “Doc” West, un giocatore di poker dal passato misterioso che si mette alla ricerca di un gruppo di banditi che lo ha derubato e si trova immischiato in una storia più grande e complicata.

Canale 5

21.40 – L’isola dei famosi: nuova puntata del reality show in cui un gruppo di persone famose viene lasciato su un’isola deserta a cavarsela da soli e soprattutto litigare, attività che sembra occupare molto del loro tempo. L’isola in questione è in Honduras; tra i concorrenti ci sono Bianca Atzei, Alessia Mancini, Nadia Rinaldi, Francesca Cipriani, Giucas Casella, Eva Henger, Francesco Monte e Filippo Nardi. E poi un altro po’ di persone che sono famose grazie a internet o ad altri reality show (anche se questo tecnicamente è un survival show). La conduttrice è Alessia Marcuzzi.

Le scintille arrivano anche sull’#Isola del Peor, e non solo per il fuoco acceso da @filnardi 👀💥

Il daytime di Canale 5 arriva tra pochissimo! 📺 pic.twitter.com/YrgXLAbGGT — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) February 5, 2018

Italia Uno

21.55 – Mission: Impossible: famoso film del 1996 diretto da Brian de Palma e con Tom Cruise, che interpreta una spia a cui viene assegnata una missione impossibile (!).

La 7

21.10 – Il club delle prime mogli: in questo film del 1996 Goldie Hawn, Diane Keaton e Bette Midler interpretano tre donne, amiche dai tempi del college, che si rincontrano dopo la fine dei rispettivi matrimoni. I mariti le hanno lasciate per donne più giovani (una delle quali è interpretata da Sarah Jessica Parker) e loro decidono di allearsi e farla pagare ai loro ex. Nel film compare anche Ivana Trump, la prima moglie del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che interpreta se stessa e lascia le protagoniste con questo consiglio: «Non prendetevela, prendetevi tutto!».

Tv 8

21.10 – Pulp fiction: forse il più famoso dei film scritti e diretti da Quentin Tarantino. È una storia su più livelli di gang, sparatorie, vicende dolorose: nel cast ci sono fra gli altri John Travolta, Samuel Jackson, Uma Thurman e Bruce Willis. Se ancora non lo avete visto, rimediate stasera.

Iris

21.00 – Se mi lasci ti cancello: film del 2004 diretto da Michel Gondry, con Jim Carrey e Kate Winslet, vittima di una delle peggiori traduzioni-di-titolo di sempre. La storia è quella di un uomo che è da poco stato lasciato dalla sua ragazza e che decide di cancellare i ricordi che ha di lei con una procedura medica a cui è possibile sottoporsi nell’universo del film. Persi i ricordi della sua ex, tuttavia, il personaggio interpretato da Carrey incontra la stessa ragazza, che a sua volta aveva deciso di cancellare i ricordi della sua passata relazione. Nel film però le cose non succedono in questo ordine.

Rai Quattro

21.05 – Guardiani Della Galassia: film del 2014 che fa parte dell’universo Marvel, con tra gli altri Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista e due famosi personaggi animati doppiati nella versione originale da Bradley Cooper e Vin Diesel. È considerato uno dei più divertenti film tra quelli basati sui personaggi Marvel, di quelli che piacciono sia ai bambini che agli adulti.

Rai Movie

21.10 – Il grande giorno di Jim Flagg: western del 1969 con Robert Mitchum, che interpreta uno sceriffo che viene costretto ad andare in pensione ma che riuscirà lo stesso a impedire a una banda di criminali di compiere una grande rapina.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Sleepless – Il giustiziere

Sky Cinema Hits

21.15 – Truth – Il prezzo della verità

Sky Cinema Cult

21.00 – L’erba di Grace

