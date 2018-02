Festival di Sanremo 2018: i cantanti in gara, gli ospiti e il programma

Il Festival di Sanremo 2018 comincerà domani, martedì 6 febbraio: è il più famoso festival italiano di musica, e lo trasmetterà come sempre Rai Uno a partire dalle 20.35 circa. Questa edizione – la 68esima – del Festival di Sanremo sarà condotta da Michelle Hunziker, Pierfrancesco Favino e Claudio Baglioni, che è anche il direttore artistico del festival.

Come succede da un po’ di anni a questa parte, il Festival di Sanremo durerà cinque serate: da martedì a sabato. Venerdì si saprà il vincitore della categoria dei giovani chiamata “Nuove proposte”, che comprende artisti emergenti, mentre sabato verrà proclamato il vincitore della sezione principale, “Campioni”, di cui fanno parte gli artisti o gruppi più famosi e affermati.

Gli artisti in gara per il concorso principale sono 20: tutti canteranno le loro canzoni inedite durante la prima serata del Festival, martedì. Dieci di loro si esibiranno anche mercoledì, mentre i restanti dieci giovedì. Giovedì si esibiranno per la prima volta anche i cantanti in gara per la categoria “Nuove proposte”, che sono 8. La serata più diversa dalle altre sarà venerdì, quando i 20 “Campioni” canteranno una versione rivisitata dei propri pezzi insieme ad altri artisti ospiti.

I cantanti e le canzoni in gara al Festival di Sanremo per la categoria “Campioni”

Annalisa – Il mondo prima di te (venerdì si esibisce con Michele Bravi)

Decibel – Lettera dal Duca (venerdì si esibiscono con Midge Ure)

Diodato e Roy Paci – Adesso (venerdì si esibiscono con Ghemon)

Elio e le Storie Tese – Arrivedorci (venerdì si esibiscono con i Neri per Caso)

Enzo Avitabile e Peppe Servillo – Il coraggio di ogni giorno (venerdì si esibiscono con Avion Travel e Daby Touré)

Ermal Meta e Fabrizio Moro – Non mi avete fatto niente (venerdì si esibiscono con Simone Cristicchi)

Giovanni Caccamo – Eterno (venerdì si esibisce con Arisa)

Le Vibrazioni – Così sbagliato (venerdì si esibiscono con Skin)

Lo Stato Sociale – Una vita in vacanza (venerdì si esibiscono con il Piccolo Coro dell’Antoniano e Paolo Rossi)

Luca Barbarossa – Passame er sale (venerdì si esibisce con Anna Foglietta)

Mario Biondi – Rivederti (venerdì si esibisce con Ana Carolina e Daniel Jobim)

Max Gazzè – La leggenda di Cristalda e Pizzomunno (venerdì si esibisce con Rita Marcotulli e Roberto Gatto)

Nina Zilli – Senza appartenere (venerdì si esibisce con Sergio Cammariere)

Noemi – Non smettere mai di cercarmi (venerdì si esibisce con Paola Turci)

Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico – Imparare ad amarsi (venerdì si esibiscono con Alessandro Preziosi)

Red Canzian – Ognuno ha il suo racconto (venerdì si esibisce con Marco Masini)

Renzo Rubino – Custodire (venerdì si esibisce con Serena Rossi)

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli – Il segreto del tempo (venerdì si esibiscono con Giusy Ferreri)

Ron – Almeno pensami (venerdì si esibisce con Alice)

The Kolors – Frida (mai, mai, mai) (venerdì si esibiscono con Tullio De Piscopo e Enrico Nigiotti)

I cantanti e le canzoni in gara al Festival di Sanremo per la categoria “Nuove proposte”

Lorenzo Baglioni – Il congiuntivo

Mirkoeilcane – Stiamo tutti bene

Eva – Cosa ti salverà

Giulia Casieri – Come stai

Mudimbi – Il mago

Ultimo – Il ballo delle incertezze

Leonardo Monteiro – Bianca

Alice Caioli – Specchi rotti

Come funziona quest’anno il Festival di Sanremo

I telespettatori possono votare le proprie canzoni preferite con il televoto. La differenza principale di questa edizione del Festival è che non ci saranno cantanti eliminati di serata in serata: tutti e 20 arriveranno a sabato sera, quando verrà stilata una classifica preliminare e verranno esclusi automaticamente tutti i cantanti sotto al terzo posto. Chi vincerà lo spareggio tra i primi tre classificati sarà il vincitore del Festival di Sanremo.

Martedì sera le canzoni saranno votate con un sistema che terrà conto per il 40 per cento del televoto, per il 30 per cento del giudizio dei membri della giuria della sala stampa e per il 30 per cento della giuria demoscopica, formata da 300 normali fruitori di musica scelti in modo da essere rappresentativi della popolazione italiana.

Mercoledì sera si esibiranno 10 dei 20 “Campioni” (e 4 delle 8 “Nuove proposte”) in gara: saranno votati con lo stesso procedimento usato martedì.

Giovedì sera sarà il turno dei rimanenti 10 “Campioni” (e 4 “Nuove proposte”), votati con il solito sistema. Alla fine della serata verrà stilata una classifica parziale dei “Campioni”, che terrà conto dei voti ottenuti martedì da tutti gli artisti, di quelli ottenuti mercoledì dai primi 10 e di quelli ottenuti giovedì dai secondi 10.

Venerdì sera i 20 “Campioni” canteranno una versione rivisitata della loro canzone con un altro artista: la votazione terrà conto per il 40 per cento del televoto, per il 30 per cento del giudizio della giuria della sala stampa e per il 30 per cento del voto della “giuria di esperti” del Festival (professionisti nello spettacolo, nella musica o nel giornalismo). Sempre venerdì si esibiranno tutti e 8 gli artisti che gareggiano per la categorie “Nuove proposte”: uno di loro sarà proclamato vincitore dopo una votazione ripartita tra televoto, giuria della sala stampa e giuria di esperti.

Sabato sera si esibiranno tutti e 20 i “Campioni” in gara: saranno votati con lo stesso sistema della quarta serata. Verrà stilata un’altra classifica parziale sulla base dei voti ottenuti in tutte le serate precedenti, e saranno assegnati diversi premi (tra cui quello della critica). Quindi verranno eliminati 17 artisti su 20: resteranno in gara solo i primi 3 “Campioni” in classifica. Il loro punteggio verrà azzerato, e si sfideranno in uno spareggio da cui uscirà il vincitore del Festival di Sanremo.

Chi sono gli ospiti del Festival di Sanremo

Non è ancora stata diffusa una scaletta ufficiale degli ospiti che parteciperanno al Festival di Sanremo, ma si conoscono già molti nomi. Gli ospiti internazionali, confermati, saranno il cantautore statunitense James Taylor e il britannico Sting, che si esibirà con il rapper Shaggy. Martedì, nella prima serata, ci saranno la cantante Laura Pausini, il comico e conduttore Fiorello e il regista Gabriele Muccino con il cast del suo ultimo film A casa tutti bene. Mercoledì sera tra gli ospiti ci saranno il gruppo musicale Il Volo, che ha vinto il festival di Sanremo nel 2015, e il conduttore Pippo Baudo, che ha presentato tredici volte il Festival tra il 1968 e il 2008. I giornali hanno parlato anche di Gianni Morandi, Negramaro, Biagio Antonacci, Antonella Clerici, Giorgio Panariello, Nino Frassica, Gino Paoli e Danilo Rea, Nek con Max Pezzali e Francesco Renga, Gianna Nannini, Franca Leosini, Giorgia, Piero Pelù, Fiorella Mannoia.