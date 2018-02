Come vedere Udinese-Milan, in tv o in streaming

Udinese-Milan è una delle partite della 23esima giornata di Serie A e si gioca alle 15 alla Dacia Arena di Udine. Udinese-Mian sarà arbitrata da Gianluca Manganiello. Il Milan è settimo in campionato con 34 punti: dall’arrivo di Gennaro Gattuso come allenatore i risultati sono migliorati, dopo il deludente avvio di campionato con Vincenzo Montella, e soprattutto nelle ultime partite, che hanno compreso l’ottima vittoria contro la Lazio. Ma l’Udinese, decimo in classifica con 32 punti, non è un avversario facile. Da quando l’allenatore è Massimo Oddo, infatti, ha guadagnato 20 punti in campionato, due in meno di quelli fatti dal Napoli e cinque in meno di quelli fatti dalla Juventus. Oggi Gattuso potrebbe decidere di schierare come titolare André Silva, giovane attaccante portoghese arrivato con molte aspettative in estate e che poi si è visto poco.

Le probabili formazioni di Udinese-Milan:

UDINESE (3-5-2): Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Angella; Widmer, Barak, Behrami, Jankto, Pezzella; De Paul, Lasagna.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Antonelli; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, André Silva, Calhanoglu.

Dove vedere Udinese-Milan, in tv o in streaming:

Udinese-Milan verrà trasmessa da Sky su Sky Calcio 2; oppure in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Udinese-Milan sarà trasmessa anche da Mediaset Premium, sul canale Premium Calcio 1, o in streaming con Premium Play. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.