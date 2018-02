Come vedere il Super Bowl 2018, in diretta tv o in streaming

Il Super Bowl 2018 sarà questa notte, quando in Italia sarà mezzanotte e mezza: è la 52esima edizione della finale della National Football League (NFL), l’evento sportivo più atteso, seguito e importante per la cultura popolare statunitense. Le squadre che si giocheranno il Super Bowl di quest’anno saranno i New England Patriots e i Philadelphia Eagles, e la partita si giocherà a Minneapolis, in Minnesota, allo US Bank Stadium. Il Super Bowl 2018 finirà quando in Italia saranno più o meno le 4 del mattino, e l’artista principale a esibirsi nel famoso spettacolo dell’intervallo sarà Justin Timberlake.

I Patriots sono i detentori del titolo della American Football Conference (AFC), una delle due leghe che compongono la NFL, e hanno già vinto il Super Bowl l’anno scorso, dopo una grande rimonta contro gli Atlanta Falcon. Hanno in totale cinque titoli, e possono contare sul quarterback Tom Brady, il più famoso giocatore di football in attività. Per gli Eagles, detentori del titolo della National Football Conference (NFC), è invece la terza occasione di vincere il loro primo Super Bowl: il loro quarterback è Nick Foles, che ha sostituito l’infortunato Carson Wentz. La stessa finale si era già giocata nel Super Bowl del 2004, vinto dai Patriots per 24-21 (fu anche l’ultima volta che gli Eagles arrivarono in finale).

Come vedere il Super Bowl 2018, in tv o in streaming, gratis o a pagamento:

Il Super Bowl 2018 verrà trasmesso in Italia in chiaro su Italia Uno: alle 23.55 comincerà la programmazione che introdurrà la partita vera e propria. Italia Uno trasmetterà anche lo spettacolo dell’intervallo (ma probabilmente non i famosissimi spot). Sempre Mediaset trasmetterà il Super Bowl anche su Premium Sport 2, a pagamento, alla stessa ora. Il Super Bowl sarà trasmesso anche su Sky, a pagamento, su Fox Sports: i programmi dedicati cominceranno alle 23, con la conduzione di Marco Russo e alcuni ospiti, come Giuseppe Cruciani e Borja Valero. La telecronaca della partita, sia su Sky sia su Mediaset Premium, sarà in lingua originale. Per chi vuole vedere interamente il Super Bowl come lo vedono gli statunitensi, c’è la possibilità invece di acquistare la partita per 10,99 euro sul sito ufficiale della NFL.