Serie A, risultati e classifica della 23esima giornata

La Roma ha battuto il Verona per 1 a 0 nella prima partita di oggi della 23esima giornata di Serie A, con un gol di Cenzig Under. Ieri l’Inter ha pareggiato per 1 a 1 contro il Crotone, prolungando la sua striscia di partite senza vittorie, che va avanti dallo scorso 3 dicembre e sta mettendo in crisi la squadra allenata da Luciano Spalletti. Nell’altro anticipo, il Torino ha giocato una buona partita a Genova, pareggiando 1 a 1 contro la Sampdoria. Oggi alle 15 ci saranno le altre partite, con Juventus e Milan, mentre alla sera sarà il turno del Napoli. Il posticipo del lunedì sarà tra Lazio e Genova, alle 20.45 allo stadio Olimpico di Roma.

Sabato 3 febbraio

Sampdoria-Torino 1-1

Inter-Crotone 1-1

Domenica 4 febbraio

Verona-Roma 0-1

Cagliari-Spal (ore 15)

Juventus-Sassuolo (ore 15)

Atalanta-Chievo (ore 15)

Bologna-Fiorentina (ore 15)

Udinese-Milan (ore 15)

Benevento-Napoli (ore 20.45)

Lunedì 5 febbraio

Lazio-Genova (ore 20.45)

La classifica della Serie A:

Napoli 57

Juventus 56

Lazio 46

Inter 45*

Roma 44*

Sampdoria 38*

Milan 34

Atalanta 33

Torino 33*

Udinese 32

Fiorentina 28

Bologna 27

Chievo 22

Sassuolo 22

Crotone 22*

Genoa 21

Cagliari 21

Spal 17

Verona 16

Benevento 7

*=una partita in più