Le previsioni del tempo per domani, lunedì 5 febbraio

Domani pioverà in Sardegna, dal pomeriggio, lungo la costa toscana, nel sud-ovest della Sicilia e sull’Italia nord-occidentale, in particolare in Liguria, dove sopra i 500 metri di altitudine nevicherà. Per il resto il cielo sarà quasi dappertutto coperto, con l’eccezione di Puglia, Basilicata e zone della Calabria. Intanto a Parigi il livello della Senna è tale che “lo zuavo ha i piedi nell’acqua“.

La mappa arriva dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili. Se volete consultare le temperature previste, l’umidità e i venti potete cliccare sulla freccia a destra verso il basso.

Informazioni elaborate dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare e pubblicate sul sito www.meteoam.it