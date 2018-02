La Domenica sportiva

La foto di sport più bella della settimana non è una foto di sport in senso stretto. È stata scattata all’aeroporto di Gangneungm, in Corea del Sud, e mostra una delle dieci atlete nordcoreane della squadra che parteciperà alle prossime Olimpiadi invernali di Pyeongchang, appena atterrata con i suoi compagni. Fino a poche settimane fa sembrava impossibile che una delegazione nordcoreana partecipasse alle Olimpiadi organizzate dal paese con cui sono formalmente in guerra dagli anni Cinquanta, e questo è un primo concreto risultato dei nuovi colloqui di pace iniziati a gennaio. Le altre foto di sport della settimana, con questa storia in mente, sembreranno più belle del solito.