Juventus-Sassuolo, come vederla in streaming o in TV

Juventus-Sassuolo si giocherà oggi all’Allianz Stadium di Torino, per il 23esimo turno del campionato di Serie A. Juventus-Sassuolo sarà arbitrata da Piero Giacomelli. La Juventus è in questo momento seconda in classifica a un solo punto dal Napoli, e una vittoria oggi contro il Sassuolo le permetterebbe di andare temporaneamente in testa, in attesa del posticipo di questa sera tra Napoli e Benevento. Il Sassuolo invece dopo tre vittorie consecutive ha ottenuto solo due punti nelle ultime quattro partite e si trova nella parte bassa della classifica con 22 punti. Non sarà facile per la squadra di Giuseppe Iachini mettere in difficoltà la Juventus, che nelle ultime nove partite in Serie A ha subito una sola rete.

Le probabili formazioni di Juventus-Sassuolo:

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi, Higuain, Mandzukic

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Lemos, Acerbi, Peluso; Duncan, Magnanelli, Missiroli; Politano, Babacar, Berardi

Dove vedere Juventus-Sassuolo, in tv o in streaming:

Juventus-Sassuolo verrà trasmessa da Sky su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1; oppure in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Juventus-Sassuolo sarà trasmessa anche da Mediaset Premium, sul canale Premium Sport, o in streaming con Premium Play. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.