È morta a 60 anni Irina Sanpiter, cioè Magda del film “Bianco, rosso e Verdone”

È morta a 60 anni Irina Sanpiter, attrice russa conosciuta principalmente per avere interpretato il personaggio di Magda Bianco, rosso e Verdone, diretto nel 1981 da Carlo Verdone. La morte di Sanpiter è stata annunciata dallo stesso Verdone su Facebook: Repubblica scrive che era malata di leucemia, ed era ricoverata da tempo al policlinico Umberto I di Roma.

Sanpiter era nata a Mosca nel 1957. La parte in Bianco, rosso e Verdone, in cui interpretava la moglie dell’avvocato con la mania dell’organizzazione Furio Zoccano (Verdone), la rese molto famosa in Italia negli anni Ottanta, anche per la sua battuta ricorrente: “non ce la faccio più!”. Dopo il film non proseguì con la sua carriera nel cinema.