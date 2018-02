Cosa c’è stasera in TV

Questa sera in TV si comincerà a parlare di Sanremo – che inizierà martedì – perché il direttore artistico del festival Claudio Baglioni parteciperà a Che tempo che fa in collegamento dalla Liguria. In studio invece ci sarà Carla Bruni, tra gli altri. Sugli altri canali invece potrete guardare storie vere di donne ambientate nel 1968, un film con Tom Cruise e uno con Johnny Depp che per ragioni diverse non erano piaciuti a qualcuno, e quel programma in cui bisogna indovinare l’età delle persone.

Rai 1

20.35 – Che tempo che fa: è il talk show condotto da Fabio Fazio — con Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto – dove stasera saranno ospiti Luca Zingaretti, Johnny Dorelli, Carla Bruni e Claudio Baglioni in collegamento da Sanremo. Nella seconda parte del programma gli ospiti saranno Enzo Iacchetti, Giobbe Covatta, Hervé Barmasse, Massimiliano Ossini, Serena Autieri e Ricky Memphis.

Rai 2

21.05 – N.C.I.S.: serie tv americana sulle attività dell’agenzia della Marina degli Stati Uniti che si occupa dei casi investigativi che riguardano la Marina e il corpo dei Marines. Un classico di Rai 2.

21.50 – S.W.A.T: serie televisiva remake dell’omonima serie trasmessa dal 1975 al 1976 e sul film del 2003 “S.W.A.T. – Squadra speciale anticrimine”

Rai 3

20.30 – Le ragazze del ’68: programma che racconta la storia di dodici donne che hanno vissuto il ’68 e che a quel tempo avevano più o meno vent’anni.

21.30 – Amore criminale: nuova stagione del programma che racconta storie di violenze sulle donne, condotto quest’anno da Veronica Pivetti.

"Mariella si sente ferita e umiliata dal comportamento del marito e si chiude in se stessa" @VPivetti racconta la storia di Mariella, questa sera ad @AmoreCriminal, ore 21.30 su #Rai3. pic.twitter.com/KuAHOuR69s — Rai3 (@RaiTre) February 4, 2018

Rete 4

21.15 – L’ultimo samurai: film del 2003 diretto da Edward Zwick ed ambientato in Giappone nell’Ottocento, durante la Ribellione di Satsuma. Il protagonista è interpretato da Tom Cruise e il film fu candidato a quattro premi Oscar.

Canale 5

21.10 – Liberi Sognatori – Una donna contro tutti Renata Fonte: quarto e ultimo film del ciclo ciclo Liberi sognatori, incentrato su alcune figure che si sono distinte per l’impegno civile contro la mafia. Il film di stasera racconta la storia di Renata Fonte, assessora e consigliera comunale nel comune di Nardò, uccisa dalla mafia il 31 marzo 1984.

Italia 1

21.20 – Battleship: film del 2012 con Taylor Kitsch, Alexander Skarsgård, Liam Neeson e perfino Rihanna. Si parla di alieni, di quelli cattivi: arrivano sulla Terra e si stabiliscono alle Hawaii per comunicare al loro pianeta le coordinate per un’invasione: naturalmente c’è un eterogeneo gruppo di eroi che deve impedirlo. Molte esplosioni e molti BRAAM.

La7

20.30 – Non è l’Arena: è il programma di approfondimento televisivo condotto da Massimo Giletti. L’ospite più importante di stasera sarà il segretario della Lega Matteo Salvini.

TV8

21.15 – Guess my age – Special Edition: è un programma condotto da Enrico Papi dove lo scopo è indovinare l’età di sette persone comuni mai apparse in tv. Questa sera i concorrenti saranno Iva Zanicchi e Frank Matano.

Arriva lo spettacolo del duo #IvaZanicchi–@FrankMatano a Guess My Age – Special Edition in compagnia di @EnricoPapi2 😍

⌚21:15

🚨 in diretta

📺 TV8 ➡ Gioca anche tu da casa, montepremi stimato pari a un valore di 221.300 euro, regolamento su https://t.co/aQoq4J6u3c ⬅ pic.twitter.com/dKgXwjePbc — TV8 (@TV8it) February 4, 2018

Rai 4

21.02 – Secret Window: film del 2004 con Johnny Depp tratto dal racconto di Stephen King Finestra segreta, giardino segreto. Depp interpreta Morty Rainey, un famoso autore di libri gialli che dopo il divorzio dalla moglie non riesce più a scrivere. Per superare il “blocco dello scrittore” si rifugia in una casa isolata in mezzo ai boschi, dove però un giorno lo raggiunge un uomo che lo accusa di avergli copiato un romanzo. Nonostante Rainey respinga fermamente le accuse, l’uomo continua a presentarsi alla sua casa con insistenza, minacciando anche di ucciderlo.

Iris

20.59 – Sing Sing: film a episodi del 1983 diretto da Sergio Corbucci con Enrico Montesano e Adriano Celentano che interpretano loro stessi. I due dopo aver finito di realizzare un film su due detenuti che scappano dal carcere di Sing Sing rimangono insoddisfatti dal risultato finale e propongono al produttore due alternative.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 — Falchi

Sky Cinema Family

21.00 — Minority report

Sky Cinema Passion

21.00 — Letters to Juliet