Come vedere Benevento-Napoli, in tv o in diretta streaming

Questa sera alle 20.45 il Napoli giocherà a Benevento, nell’ultima partita di questa domenica di Serie A (domani ci sarà ancora il posticipo tra Lazio e Genoa). Benevento-Napoli sarà arbitrata da Marco Di Bello. Per il Napoli il derby campano è importante soprattutto perché la Juventus con la vittoria di oggi contro il Sassuolo l’ha superato al primo posto in classifica, con due punti di vantaggio. Una vittoria consentirebbe quindi alla squadra di Maurizio Sarri di tornare al primo posto, ma non dovrebbe essere difficile: il Napoli è infatti molto solida contro le squadre più deboli, contro le quali segna solitamente molti gol. E il Benevento è ultima in classifica, con soli 7 punti, e finora ha dimostrato di non essere all’altezza del campionato di Serie A.

All’andata, giocata allo stadio San Paolo, finì infatti 6 a 0 per il Napoli. Stasera Sarri dovrebbe comunque schierare la squadra titolare, mentre nel Benevento non dovrebbe esserci uno dei colpi più sorprendenti del calciomercato invernale, cioè il terzino Bacary Sagna, arrivato dal Manchester City.

Le probabili formazioni di Benevento-Napoli:

BENEVENTO (3-4-2-1): Puggioni; Billong, Djimsiti, Costa; Letizia, Cataldi, Memushaj, Tosca; D’Alessandro, Guilherme; Coda.

NAPOLI (4-3-1-2): Reina, Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne, Callejon.

Dove vedere Benevento-Napoli, in tv o in streaming:

Benevento-Napoli verrà trasmessa da Sky su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1; oppure in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Benevento-Napoli sarà trasmessa anche da Mediaset Premium, sul canale Premium Sport, o in streaming con Premium Play. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.