Weekly Beasts

Nella varietà di animali da fotografare questa settimana ci sono un po’ di cuccioli – piccoli cobra appena nati, oltre a una zebra e una giraffa – e chi festeggia i 30 anni, ed è ormai grandicello. E poi cani pettinatissimi, e un altro scoiattolo nella neve. Tra gli animali a cui siamo affezionati qui al Post ci sono i vombati, come quello nel centro faunistico protetto di Healesville, in Australia. Certo, ci piacciono anche i panda, ma forse non abbastanza da fare ore di coda per fotografarli. O forse sì, ma non lo confesseremo mai.