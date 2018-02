Le pubblicità più viste su YouTube in Italia nel 2017

Google ha pubblicato una classifica delle dieci pubblicità più viste su YouTube in Italia nel 2017. L’ha compilata «utilizzando alcuni dei segnali di gradimento più significativi espressi dagli utenti su YouTube tra cui: il numero di visualizzazioni nel nostro Paese, la percentuale di visualizzazione di ciascuna pubblicità e il rapporto tra visualizzazioni organiche e visualizzazioni a pagamento». Non è quindi chiaro se siano stati utilizzati anche altri criteri, ma si capisce che nel conteggio si è tenuto conto anche delle visualizzazioni ottenute con gli annunci pubblicitari, cioè nei pre-roll ai normali video su YouTube. Dipende quindi anche da quanto le aziende hanno speso in quelle campagne pubblicitarie, e può darsi, quindi, che alcune di queste pubblicità non le abbiate mai viste, visto che sono personalizzate sulla base delle cose che sa Google di noi. Che sono tante.

10. Sorgenia con Bebe Vio

Agenzia creativa: RED Robiglio&Dematteis

Agenzia media: TMM Media



9. Poste Italiane

Agenzia media: OMD

8. Campari Red Passion, di Paolo Sorrentino

Agenzia media: Havas media



7. Fiat 500 Anniversario – ‘See you in the future’

Agenzia creativa: Movie Magic

Agenzia media: Starcom Italia



6. Miss Dior – The new Eau de Parfum di Christian Dior

Agenzia media: Iconoclast

5. Vodafone

Agenzia creativa: Team Red (WPP)

Agenzia media: Wavemaker

4. Colazione golosa e leggera? – Buondì Motta

Agenzia creativa: Saatchi & Saatchi

Agenzia media: PHD Italia

3. TIM Smart

Agenzia media: Havas Media

2. iPhone 7

Agenzia creativa: Media Arts Lab

Agenzia media: OMD



1. Cornetto Love Story: Lento Veloce

Agenzia creativa: Lola MullenLowe

Agenzia media: Mindshare