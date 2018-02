Cosa c’è stasera in TV

Stasera in TV potrete guardare diversi film: uno dei più premiati della storia, quello in cui un bambino vede «la gente morta», una commedia, un film animato e un film d’azione. Ci sarà anche C’è posta per te di Maria De Filippi, due puntate di La linea verticale e due della seconda stagione di Gomorra.

Rai 1

21.25 – Il principe abusivo: è un film italiano del 2013, scritto e diretto dal comico Alessandro Siani. Racconta di una principessa di uno staterello europeo che vuole far parlare di sé e allora escogita un piano che prevede un finto fidanzamento con un uomo povero e poco colto. E poi che volete che succeda? Se ne innamora davvero.



Rai 2

21.20 – N.C.I.S.: è la serie statunitense sulla squadra di agenti speciali dell’agenzia federale Naval Criminal Investigative Service, con sede a Washington, che indaga sui reati in cui sono coinvolti membri della marina militare.

22.10 – Bull: è una serie giudiziaria statunitense iniziata nel 2016 il cui protagonista è un avvocato interpretato da Michael Weatherly, che è anche uno dei personaggi principali di N.C.I.S.



Rai 3

21.40 – La linea verticale: due nuove puntate della serie Rai in cui il protagonista è Valerio Mastandrea. Si svolge quasi tutta in un ospedale in cui il personaggio di Mastandrea viene ricoverato dopo aver scoperto di avere un tumore (non vi fate l’idea sbagliata: si ride anche, come avevamo spiegato qui).

"L’Italia è il Paese dove tutti vorrebbero stare da un’altra parte.

Solo pochi, pochissimi, sono felici di stare nel posto in cui si trovano.

Sono cittadini di un’altra era: la loro vita ha un senso."#LaLineaVerticale di #MattiaTorre, con @rivamesta. Stasera su #Rai3 pic.twitter.com/CuXSMxKGe5 — Rai3 (@RaiTre) February 3, 2018



Rete 4

21.15 – Ticker: l’ennesimo film d’azione con Steven Seagal, per gli amanti del genere. In questo recita anche Dennis Hopper.



Canale 5

21.10 – C’è posta per te: gli ospiti di stasera dello storico programma Mediaset condotto da Maria De Filippi ci saranno Fedex, J-Ax e Carlo Conti.

Siete pronti per un sabato sera ricco di emozioni? Ospiti della quarta puntata @jaxofficial e @Fedez 😍 #CePostaPerTe pic.twitter.com/tDSZJFFPal — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) February 2, 2018



Italia 1

21.10 – L’Era Glaciale 4: è il quarto dei film di animazione in cui sono protagonisti gli animali preistorici Sid, Manfred e Diego.



La7

21.20 – L’ispettore Barnaby: due episodi della serie ambientata nell’immaginaria contea di Midsomer Mallow dove avvengono strane vicende: a indagare sono l’ispettore John Barnaby e il suo collega Charlie Nelson.



TV8

21.20 – Il paziente inglese: film del 1996 ambientato a Pienza, in provincia di Siena, durante la Seconda guerra mondiale con Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Willem Dafoe, Kristin Scott Thomas e Colin Firth. È uno dei film più premiati della storia: tra gli altri premi, vinse nove Oscar e due Golden Globe.



Rai 4

21.05 – Gomorra 2: nono e decimo episodio della seconda stagione della serie ispirata all’omonimo romanzo di Roberto Saviano. Su Sky Atlantic sono stati appena trasmessi gli episodi della terza stagione.

#GomorraLaSerie. Continuano le avventure criminose dei clan di Scampia. Gli episodi 9 e 10 della SECONDA STAGIONE, stasera alle 21:00 pic.twitter.com/oCObOfQSPM — Rai4 (@RaiQuattro) February 3, 2018



Iris

21.00 – Il sesto senso: film thriller del 1999 diretto da M. Night Shyamalan e diventato un classico nel suo genere. Il protagonista è Bruce Willis che interpreta Malcolm Crowe, uno psicologo infantile. Un giorno in casa sua entra un uomo che sostiene di essere stato da bambino un suo paziente, e lo accusa di non averlo curato dalla sua malattia psichica, dopodiché gli spara e si spara. Ritroviamo Crowe otto mesi più tardi, fa ancora lo psicologo ma con molte meno sicurezza nelle sue abilità. Deve occuparsi del caso di un bambino terrorizzato da una serie di allucinazioni. Dopo una reticenza iniziale questo gli confesserà il suo segreto: vede la gente morta.

Sky Cinema Uno

21.15 – The impossible

Sky Cinema Hits

21.00 – Munich

Sky Cinema Family

21.00 – Monsters & co.