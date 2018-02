Le previsioni del tempo per domani, domenica 4 febbraio

È una domenica che non consentirà una gita fuori porta a tutti, quella di domani: perlomeno a chi vuole stare all’aperto. Al Nord dovrebbe infatti esserci il cielo coperto, e anche qualche rovescio, su Liguria, Emilia-Romagna e basso Piemonte, soprattutto nel pomeriggio. Ma potrebbe anche nevicare, oltre gli 800 metri, sugli Appennini liguri ed emiliani. Nel pomeriggio le nuvole dovrebbero arrivare anche in altri posti della Pianura Padana. Al centro, a parte nel nord della Toscana, dovrebbe fare soprattutto bello, mentre sarà coperto in quasi tutto il Sud, tranne in Molise.

La mappa arriva dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili. Se volete consultare le temperature previste, l’umidità e i venti potete cliccare sulla freccia a destra verso il basso.

Informazioni elaborate dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare e pubblicate sul sito www.meteoam.it