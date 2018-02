Un uomo ha sparato a degli stranieri per le strade di Macerata

Sabato mattina un uomo ha sparato dei colpi da un’auto nera per le strade di Macerata, nelle Marche: ci sono diversi feriti, a seconda dei giornali dai quattro ai sette. Senza specificarne il numero, la polizia ha detto che tutti i feriti accertati sono stranieri, aggiungendo che uno di loro è stato operato.

La polizia ha arrestato un uomo: i giornali lo identificano come Luca Traini, un 28enne che si era candidato alle elezioni amministrative del 2017 nel comune di Corridonia con la Lega Nord. Ansa dice che è stato arrestato in piazza della Vittoria, sulle gradinate del monumento ai caduti locale, mentre provava a scappare dopo aver lasciato l’auto. Alcune immagini dell’arresto mostrano che aveva una bandiera italiana al collo, e secondo i giornali avrebbe fatto il saluto fascista.

La polizia non ha ancora confermato ufficialmente l’uomo arrestato sia di Traini, la cui identità è però data per certa da tutti i giornali, né ha ancora chiarito le sue motivazioni, che dalle prime indicazioni fanno pensare a un attentato di matrice razzista. I giornali stanno collegando la sparatoria a un episodio di cronaca nera avvenuto pochi giorni fa sempre a Macerata, dove è stato ritrovato in due diverse valigie il cadavere di Pamela Mastropietro, una ragazza di 18 anni che era scomparsa lunedì sera da un centro di recupero per tossicodipendenti. Attualmente è in stato di arresto Innocent Oseghale, 29enne nigeriano che si sospetta fosse uno spacciatore.

L’allarme nella città è durato circa un’ora: i primi colpi sarebbero stati sparati intorno alle 11, e ci sono state diverse sparatorie in vari punti della città. Ansa scrive che una persona è stata ferita in corso Cairoli, una vicino alla stazione, e che ci sono stati spari anche in via dei Velini e via Spalato. Il sindaco di Macerata Romano Carancina aveva chiesto ai cittadini di rimanere chiusi in casa, al lavoro o nelle scuole, avvisando che il servizio di autobus sarebbe stato interrotto.