Inter-Crotone, come vederla in streaming o in diretta tv

Inter-Crotone è la partita della 23esima giornata di Serie A che si giocherà questa sera alle 20.45 allo stadio San Siro di Milano. Inter-Crotone sarà arbitrata da Daniele Orsato. L’Inter ci arriva in un brutto periodo: non vince una partita dallo scorso 3 dicembre, quando vinse per 5 a 0 contro il Chievo. Da allora, ha perso contro Udinese e Sassuolo e pareggiato contro squadre forti come Juventus, Roma e Lazio ma anche contro Fiorentina e Spal. Nelle ultime sette partite ha segnato soltanto quattro gol, uno dei quali su autogol.

La squadra di Luciano Spalletti sembra aver perso l’organizzazione e le motivazioni che le avevano permesso di fare un grande inizio di campionato, e sembra ancora troppo dipendente dalle prestazioni di Mauro Icardi. La partita contro il Crotone di stasera potrebbe essere un’occasione per invertire questa tendenza, anche se nonostante il 17esimo posto in campionato la squadra di Walter Zenga è sembrata più solida nelle ultime partite.

Le probabili formazioni di Inter-Crotone:

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Cancelo; Vecino, Gagliardini; Candreva, Borja Valero, Perisic; Eder.

CROTONE (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Barberis, Benali, Mandragora; Ricci, Trotta, Nalini.

Dove vedere Inter-Crotone, in tv o in streaming:

Inter-Crotone verrà trasmessa da Sky su Sky Sport 1 e Sky Calcio 1; oppure in streaming da pc, tablet e smartphone con Sky Go. Inter-Crotone sarà trasmessa anche da Mediaset Premium, sul canale Premium Sport, o in streaming con Premium Play. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.