Negli Stati Uniti si litiga su un documento segreto di 4 pagine

Da giorni negli Stati Uniti al centro del dibattito politico c’è un documento segreto di quattro pagine che sta facendo litigare Repubblicani e Democratici e che ha portato ad un nuovo livello lo scontro fra il presidente Donald Trump e l’FBI, l’ente investigativo federale statunitense, il cui capo – Christopher Wray – è stato scelto proprio da Trump dopo il licenziamento di James Comey.

Il documento è soprannominato Nunes memo, dal cognome del deputato Repubblicano che l’ha messo insieme, e contiene diverse accuse all’FBI per come ha gestito le fasi iniziali dell’inchiesta sull’ingerenza del governo russo nelle ultime elezioni presidenziali. In particolare si sofferma sul fatto che gli agenti che chiesero a un giudice federale di poter intercettare un collaboratore di Trump sulla base del famoso dossier sui presunti legami del presidente americano con la Russia – quello della golden shower, per capirci – evitarono di specificare che l’autore del dossier era stato inizialmente pagato dai Democratici per trovare materiale compromettente su Trump.

Il memo è stato messo insieme da Devin Nunes, un deputato Repubblicano che – oltre a essere il capo della commissione della Camera che supervisiona le agenzie di intelligence – è anche uno dei membri del Congresso più vicini a Trump. I Democratici lo stanno accusando di avere strumentalizzato il suo incarico per delegittimare l’inchiesta che il procuratore Robert Mueller sta conducendo sui rapporti fra Trump e la Russia, nata in seguito alle prime indagini dell’FBI. La stessa FBI ha chiesto a Nunes di non rendere pubblico il documento per evitare di diffondere informazioni sensibili sui metodi usati dall’agenzia.

I Repubblicani – con l’assenso di Trump – intendono diffonderlo lo stesso, nelle prossime ore o nei prossimi giorni, per «una questione di trasparenza e obbligo di rispondere delle proprie responsabilità», secondo il capo dei Repubblicani alla Camera Paul Ryan. Stamattina Trump ha twittato un velato riferimento al memo, scrivendo che l’FBI e il dipartimento di Giustizia – che sovrintende l’inchiesta speciale – hanno «politicizzato» le indagini su di lui.

The top Leadership and Investigators of the FBI and the Justice Department have politicized the sacred investigative process in favor of Democrats and against Republicans – something which would have been unthinkable just a short time ago. Rank & File are great people! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 2, 2018

Il presidente e il suo partito, insomma, stanno per violare una raccomandazione dell’FBI consapevoli che potrebbe danneggiare il lavoro dell’agenzia e del procuratore speciale: una circostanza impensabile fino a qualche anno fa.

Di chi e cosa stiamo parlando

Il collaboratore di Trump al centro della richiesta degli agenti dell’FBI, e quindi del dossier, è Carter Page, che lavorò come consulente per la politica estera del comitato elettorale di Trump. Page è un personaggio molto strano, persino per gli standard del raffazzonato gruppo di persone che si muovevano intorno a Trump nei primi mesi della sua candidatura. Fino ad allora non aveva mai avuto incarichi politici ed era da tempo molto legato alla Russia e alla sua intelligence, dove aveva lavorato come banchiere d’investimento, nonché un convinto ammiratore del presidente russo Vladimir Putin. Nell’estate del 2016, mentre lavorava per il comitato Trump, Page fece un viaggio in Russia per tenere alcune conferenze. L’FBI decise di sorvegliarlo, preoccupata che stesse lavorando anche per il governo russo.

Gli agenti che stavano seguendo il caso chiesero a una delle corti previste dal Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), l’insieme delle norme e delle procedure che devono essere seguite per la raccolta di informazioni di intelligence fuori dagli Stati Uniti, di poter sorvegliare e intercettare Page. Secondo il Nunes memo lo fecero sulla base del dossier messo insieme da Christopher Steele, l’ex spia britannica che dal 2016 cercava informazioni compromettenti su Trump per conto di persone legate sia ai Repubblicani che ai Democratici. Questa accusa lascia intendere che l’indagine sui rapporti fra Trump e la Russia sia stata avviata sulla base di un documento “di parte”, e contribuisce alla tesi di Trump secondo cui l’intera inchiesta sia una enorme caccia alle streghe.

The single greatest Witch Hunt in American history continues. There was no collusion, everybody including the Dems knows there was no collusion, & yet on and on it goes. Russia & the world is laughing at the stupidity they are witnessing. Republicans should finally take control! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 10, 2018

L’FBI ha negato che le cose siano andate come suggerisce il Nunes memo: ha spiegato che la richiesta di sorvegliare Page inoltrata secondo il FISA si basava su diverse altre fonti – alcune vecchie di anni – e che più in generale il Nunes memo omette dei fatti molto rilevanti per capire il contesto dell’indagine. Inoltre, chiunque conosca un briciolo la storia degli ultimi mesi sa che il dossier Steele non è al centro dell’indagine sulla Russia e il comitato Trump, i cui elementi fondanti sono altri (per esempio la condotta di Paul Manafort, Michael Flynn e Donald Trump Jr).

Cosa potrebbe succedere?

Anche nulla: il memo potrebbe essere reso pubblico, mostrando che contiene accuse meno gravi o circostanziate di quanto si pensasse, e dopo qualche giorno l’attenzione dei giornali e del Congresso si sposterebbe altrove (salvo per gli elettori di Trump più radicali e motivati, che continuerebbero a considerarlo la prova della caccia alle streghe). Ma non è detto: il memo potrebbe avere delle conseguenze per alcuni importanti personaggi di questa vicenda.

Nella seconda parte del documento, secondo i giornalisti che l’hanno letto, si dice che nei primi mesi del 2017 il vice-procuratore generale Rod Rosenstein abbia personalmente approvato il rinnovo delle misure di sorveglianza su Carter Page. Già oggi Rosenstein è uno dei funzionari meno apprezzati dal circolo di Trump: è stato lui ad avere avviato e a supervisionare l’inchiesta sui rapporti fra Trump e la Russia, e due mesi fa ha ribadito che non esistono le basi per togliere l’incarico a Mueller (cosa di cui invece si era convinto lo stesso Trump, che qualche mese fa aveva provato a licenziarlo sulla base di un presunto conflitto di interessi). Trump potrebbe usare le informazioni del Nunes memo per licenziare proprio Rosenstein, sostenendo che abbia di fatto avallato la caccia alle streghe nei suoi confronti, e sostituirlo con un vice-procuratore più bendisposto nei suoi confronti.

Il licenziamento di Rosenstein metterebbe in pericolo la stessa indagine: un nuovo vice-procuratore potrebbe decidere di costringere Mueller a restringere o allargare la sua indagine, impedirgli di raccogliere nuove prove, oppure licenziarlo direttamente senza che venga coinvolto Trump. Con tutte le conseguenze politiche del caso, visto che la responsabilità ricadrebbe di nuovo su Trump, che sarebbe di nuovo accusato dai suoi avversari di aver ostacolato la giustizia.