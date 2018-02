Cosa c’è stasera in tv

Se vi eravate appassionati a Superbrain – il programma di Rai Uno con gare tra persone di grande intelligenza – sappiate che questa sera andrà in onda l’ultima puntata. Su Rai Due ci sarà una nuova puntata di Kronos, su Rete Quattro c’è Quarto grado e su La7 c’è Propaganda Live, il programma di Zoro molto simile al vecchio Gazebo di Rai Tre. Su Rai Tre, al posto di Gazebo, c’è La corrispondenza, un film di Tornatore con Jeremy Irons, Olga Kurylenko e buone recensioni. Altri film: The Town – il secondo film da regista di Ben Affleck – su Iris e Una notte al museo 2 – La fuga su Rai Movie. Oppure ci sono le novità di Netflix di Febbraio.

21.25 – Superbrain. Le super menti: quarta e ultima puntata del programma condotto da Paola Perego con Paolo Bonolis, Valeria Marini e Francesco Giorgino. Cinque persone con presunte notevoli capacità mentali si sfideranno tra loro e verranno giudicate. Stasera c’è la terza puntata.

21.20 – Kronos, il tempo della scelta: nuovo programma di approfondimento politico condotto da Annalisa Bruchi e Giancarlo Loquenzi. È arrivato alla quarta puntata. Stasera ci sarà, tra le altre cose, ci saranno in studio Maurizio Gasparri di Forza Italia e Anna Ascani del Partito Democratico.

21.15 – La corrispondenza: è un film del 2016 del noto regista italiano Giuseppe Tornatore. Nel cast ci sono soprattutto Jeremy Irons e Olga Kurylenko (famosa per To the Wonder di Terrence Malick). Il film racconta la relazione fra una studentessa di astrofisica e il suo professore, che prosegue anche dopo la morte di lui per via di una serie di stratagemmi. Le recensioni non sono state molto positive.

21.20 – Quarto grado: programma di approfondimento dedicato alla cronaca nera, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

21.40 – Immaturi: quarta puntata della nuova fiction con Ricky Memphis, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Sabrina Impacciatore ispirata ai film di Paolo Genovese. In otto puntate racconterà la storia di un gruppo di quarantenni costretto, dopo vent’anni, a tornare sui banchi di scuola perché il ministero della Pubblica Istruzione ha annullato il loro esame di maturità.

21.20 – Big Game – Caccia al presidente: film finlandese del 2014 con Samuel L. Jackson e Onni Tommila. Jackson interpreta il presidente degli Stati Uniti che si ritrova disperso in una foresta finlandese dopo essersi lanciato con una capsula di emergenza dal suo aereo esploso in un attentato: ad aiutarlo a scappare dai terroristi che lo vogliono uccidere, nella foresta, c’è un 13enne finlandese che è stato mandato da solo nei boschi per dimostrare di essere un vero uomo.

21.10 – Propaganda Live: il solito programma a metà fra satira e approfondimento di Diego Bianchi/Zoro. Questa sera sarà trasmessa tra le altre cose un’intervista a Francesco Guccini.

21.25 – Dance Dance Dance: seconda stagione del talent show condotto da Andrea Delogu con l’aiuto dei quattro giudici Luca Tommassini, Vanessa Incontrada, Daniel Ezralow e Deborah Lettieri. Giudicano della gente che balla balla balla.

21.30 – Fratelli di Crozza. Il meglio: una raccolta di alcuni dei migliori momenti del programma di Maurizio Crozza.

21.00 – Criminal Minds: tre episodi della decima stagione della serie tv sul lavoro di un gruppo di criminologi dell’FBI specializzati in serial killer. Tradizionale, ormai quasi vintage.

20.59 – The Town: è il secondo film da regista di Ben Affleck, uscito nel 2010, e racconta la storia di una banda di ladri a Boston. Ha un cast mica male – Ben Affleck, Rebecca Hall, Jon Hamm, Jeremy Renner e Blake Lively, tra gli altri – e incassò parecchio. Un buon film.

21.10 – Una notte al museo 2 – La fuga: sequel della commedia Una notte al museo, quella in cui un guardiano notturno deve gestire una serie di statue di cera che di notte prendono vita grazie a un magico reperto egizio. Il protagonista è sempre Ben Stiller e in ruoli secondari ci sono sempre Robin Williams e Owen Wilson. In questo caso nel cast c’è anche Amy Adams. Il film non è più ambientato nel museo di Storia Naturale di New York, ma nello Smithsonian di Washington, dove sono state spostate quasi tutte le statue di cera del primo film: solo che un malvagio faraone mummificato le ha prese in ostaggio.

21.15 – Fallen

21.15 – Prova a prendermi

21.00 – Ricomincio da capo

