C’è stato un nuovo naufragio al largo della Libia, si teme che siano morte almeno 90 persone

Questa mattina c’è stato un nuovo naufragio di un’imbarcazione di migranti al largo della Libia: l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (che è legata all’ONU) ha detto che secondo le prime testimonianze ci sono almeno 90 morti. Le persone a bordo dell’imbarcazione erano quasi tutte di origine pakistana, scrive BBC.

Breaking: at least 90 migrants are reported to have drowned off the coast of #Libya: https://t.co/ZbJG58qr7y pic.twitter.com/MnGAQYQMdK

— IOM – UN Migration (@UNmigration) February 2, 2018