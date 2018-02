Il ministero degli Interni ha smentito l’inchiesta del Guardian sui 50 miliziani dell’ISIS arrivati in Italia

Il ministero degli Interni ha smentito l’inchiesta del Guardian – ripresa anche sul Post – secondo cui negli ultimi mesi circa 50 miliziani dell’ISIS sono arrivati in Italia spacciandosi per migranti. Il dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero ha fatto sapere in un comunicato che la notizia «non trova alcun riscontro», e che anzi, la collaborazione fra Italia e Tunisia ha consentito di rimpatriare alcuni migranti segnalati come pericolosi dalle autorità tunisine.