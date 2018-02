Circa mille minatori sono rimasti bloccati in una miniera d’oro in Sudafrica

In Sudafrica circa mille minatori sono rimasti bloccati sottoterra mentre stavano lavorando in una miniera d’oro vicino alla città di Welkom. La causa dell’incidente è stata una tempesta che ha messo fuori uso il sistema elettrico dell’intero impianto. Sembra comunque che i minatori bloccati non siano in pericolo: starebbero ricevendo acqua e cibo e dovrebbero essere riportati presto in superficie. Le operazioni di soccorso vanno a rilento proprio per la mancanza di elettricità, che obbliga all’uso di generatori di emergenza. Il portavoce di un importante sindacato di minatori sudafricani ha detto che le maggiori preoccupazioni sono ora per quei lavoratori che soffrono di malattie particolari, per le quali sono obbligati a prendere medicine a cadenza regolare.