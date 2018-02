Le previsioni del tempo di domani, venerdì 2 febbraio

Le previsioni meteo per domani, venerdì 2 febbraio, sono chiare: a rendere ancora più faticoso il vostro venerdì ci si metterà la pioggia, che cadrà copiosa in tutta Italia dalla mattina al pomeriggio. Le cose andranno un po’ meglio in Piemonte e in Sardegna, dove non sono previste piogge. Ma neanche sole: il cielo sarà coperto da molte nubi per tutto il giorno. Ci saranno anche sporadici temporali nelle Marche, nel Lazio e in Campania, neve tra il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, e ovviamente nebbia in pianura tra Piemonte e Lombardia. Nelle regioni del Nord Italia la situazione dovrebbe andare migliorando nel corso della giornata, nelle altre no. Le temperature saranno in linea con quelle dei giorni scorsi: massime intorno agli 8-10 gradi al Nord e intorno ai 15 gradi al Sud.

La mappa arriva dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili. Se volete consultare le temperature previste, l’umidità e i venti potete cliccare sulla freccia a destra verso il basso.

Informazioni elaborate dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare e pubblicate sul sito www.meteoam.it