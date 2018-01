Come vedere Milan-Lazio, semifinale di andata di Coppa Italia, in diretta TV o in streaming

Milan-Lazio si gioca questa sera alle 20.45 allo stadio San Siro di Milano: la partita, che sarà diretta dall’arbitro Marco Guida, è la seconda semifinale di andata di Coppa Italia, dopo la vittoria della Juventus sull’Atalanta a Bergamo per 1 a 0.

Milan e Lazio si erano affrontate solo tre giorni fa, nel posticipo della Serie A di domenica: il Milan aveva vinto per 2 a 1. Rispetto alla gara di campionato, la Lazio dovrebbe schierare alcune riserve; tornerà però a disposizione Ciro Immobile, il capocannoniere di Serie A. Il Milan, invece, manderà in campo la stessa identica formazione che ha giocato domenica. Le semifinali di Coppa Italia si giocano in partite di andata e di ritorno: dopo l’andata di stasera, Milan e Lazio giocheranno il ritorno il prossimo 28 febbraio.

Le probabili formazioni di Milan-Lazio

Milan (4-3-3) Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu

Lazio (3-5-2) Strakosha; Caceres, Luiz Felipe, Radu; Basta, Murgia, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Felipe Anderson, Immobile

Dove vedere Milan-Lazio in streaming e in diretta tv

Milan-Lazio verrà trasmessa in in chiaro dalla Rai sui canali Rai 1 e Rai HD. Sarà possibile vederla anche in streaming tramite il sito o l’applicazione di Rai Play, la piattaforma streaming della Rai. Qui invece alcuni consigli utili su come vedere le partite di calcio in streaming spendendo poco o nulla, dalla Serie A alla Champions League.