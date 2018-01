Il regista Michael Haneke dirigerà una serie tv in inglese

Il regista austriaco Michael Haneke dirigerà una serie tv in inglese di dieci episodi: si intitolerà Kelvin’s Book e sarà ambientata in un futuro distopico. «Dopo dieci film per la tv e 12 per il cinema volevo per una volta provare a raccontare una storia più lunga», ha detto. Haneke ha 75 anni ed è tra i più importanti registi contemporanei. Nel 2012 Vinse la Palma d’Oro al Festival del cinema di Cannes e l’Oscar per il miglior film straniero per Amour ed è famoso anche per Funny Games, La pianista e Niente da nascondere. Il suo ultimo lavoro, Happy End, racconta la storia di una famiglia di Calais e la sua indifferenza per la crisi dei rifugiati del vicino campo profughi, uno dei più grossi d’Europa sgomberato nell’ottobre 2016. Kelvin’s Book sarà prodotta dalla società di produzione tedesca UFA, ma non si conoscono ancora gli attori né su che canale o piattaforma in streaming verrà trasmessa.