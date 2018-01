L’artista Emilio Isgrò e Roger Waters hanno trovato un accordo sulla questione della copertina di quel disco

La casa discografica Sony Music ha diffuso un comunicato per annunciare che l’artista italiano Emilio Isgrò e il bassista britannico Roger Waters, ex membro dei Pink Floyd, hanno trovato un accordo su quella storia della copertina dell’ultimo disco di Waters, Is This the Life We Really Want?, che Isgrò aveva accusato di essere stata copiata dalle sue opere e per la quale aveva ottenuto la sospensione delle vendite. Nel comunicato si dice che Isgrò «ha inequivocabilmente rinunciato alla sua azione relativa alla violazione del copyright nei confronti di Roger Waters, delle cui opere è grande fan e ammiratore». Non è stato specificato, né per ora si sa, se nell’accordo sia stata inclusa una qualche forma di compensazione.

La copertina di Is This the Life We Really Want?, a sinistra, e una delle “cancellature” di Isgrò.

La storia era cominciata lo scorso giugno, quando Isgrò, che ha 80 anni ed è siciliano, aveva accusato Waters di avere copiato le sue “cancellature” per realizzare la copertina del disco. Il Tribunale di Milano aveva quindi bloccato le vendite del disco, per poi riautorizzarle temporaneamente e quindi di nuovo sospenderle, fino a oggi. Il disco era comunque stato disponibile all’acquisto online.

Dice il comunicato di Sony: