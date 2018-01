Hong Kong ha approvato una legge che bloccherà del tutto il commercio di avorio entro il 2021

Il parlamento di Hong Kong ha approvato una legge per vietare il commercio dell’avorio, un materiale prezioso che si ricava dalle zanne degli elefanti. La legge, sostenuta dalla stragrande maggioranza dei parlamentari, è considerata un passo molto importante per la salvaguardia della vita degli elefanti, soprattutto perché è arrivata dopo l’adozione di una legge simile in Cina. La vendita di avorio verrà diminuita gradualmente nei prossimi anni, fino a essere bloccata del tutto nel 2021.