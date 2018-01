A partire dalla stagione 2018 di Formula 1 non ci saranno più le ragazze sulla griglia di partenza

La società che organizza il campionato mondiale di Formula 1 ha fatto sapere che, a partire dalla stagione 2018, non ci saranno più le cosiddette “grid girls” ai Gran premi. Le “grid girls” sono le giovani donne che, soprattutto prima dell’inizio di un Gran Premio, stanno sulla griglia di partenza, spesso con un ombrello in mano, per promuovere la scuderia e soprattutto i suoi sponsor. Sean Bratches, direttore generale dell’area commerciale della società, ha detto: «Nell’ultimo anno abbiamo considerato una serie di aree in cui c’era bisogno di aggiornamento, per essere più vicini all’idea che abbiamo di questo grande sport». Ha aggiunto che ritiene la pratica non sia più «appropriata o pertinente alla Formula 1 e agli spettatori, vecchi e nuovi, che la seguono in giro per il mondo». Il campionato 2018 di Formula 1 inizierà il 25 marzo con il Gran Premio di Melbourne, in Australia.

F1 to stop using grid girls "Custom does not resonate with our brand values" https://t.co/zKqSwM8EUU — Formula 1 (@F1) January 31, 2018