Cosa c’è stasera in TV

Stasera gli appassionati di calcio vorranno probabilmente vedere l’andata di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus, mentre per chi vuole chiarirsi le idee in vista delle elezioni – coraggio, siamo tutti sulla stessa barca – ci sono un paio di talk show politici, anche se non garantiamo che ne uscirete più convinti di prima. Tra i film, il migliore lo trasmette Rai 4, e c’è Melissa McCarthy che fa l’agente segreto ma per caso. Le premesse sono un po’ trite, è vero, ma ci si diverte parecchio. Altrimenti c’è un Harry Potter, se siete di quelli che non se ne stancano mai.



Rai Uno

20.30 – Semifinale di Coppa Italia: Atalanta-Juventus: partita di andata delle semifinali di Coppa Italia, tra la squadra che ha vinto gli ultimi sei scudetti e quella che nelle ultime due stagioni ha sorpreso di più. Le formazioni potrebbero essere queste:

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, Cristante, Freuler, Spinazzola; Ilicic, Gomez; Petagna.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Manduzkic.

Rai Due

21.15 – Stasera tutto è possibile: programma comico condotto da Amadeus in cui alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport partecipano a dei giochi «in un clima di sana e liberatoria allegria», dice il sito della Rai.

Rai Tre

21.15 – #cartabianca: nuova puntata del programma di attualità condotto da Bianca Berlinguer.

Rete 4

21.15 – Il terzo indizio: programma condotto da Barbara De Rossi su casi italiani di cronaca nera.

Canale 5

21.10 – Adaline – L’eterna giovinezza: film del 2015 con Blake Lively, Michiel Huisman e Harrison Ford. Parla di una donna che negli anni Trenta, dopo un incidente automobilistico, subisce uno strano fenomeno soprannaturale che ne arresta l’invecchiamento.

Italia Uno

21.25 – Harry Potter e il prigioniero di Azkaban: è il terzo film tratto dalla saga di Harry Potter, quello in cui ci sono Sirius Black e Peter Minus, per capirsi. L’ha diretto Alfonso Cuaron.

La7

21.10 – DiMartedì: nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Giovanni Floris.

Chi è un vincente? Ecco le risposte dei ragazzi dell'Associazione Milleculure di Napoli ne La Chiocciola di Vicsia Portel Per scoprire cosa pensano i 18enni al primo voto l'appuntamento è stasera, 30 gennaio, alle 21.10 su @La7tv ​ con #dimartedìhttps://t.co/GEcqPKFDsZ — diMartedì (@diMartedi) January 30, 2018

TV8

21.25 – La rivincita delle bionde: film del 2001 di Robert Luketic, con protagonista Reese Witherspoon e tratto dall’omonimo romanzo di Amanda Brown. Parla di una ragazza bionda e apparentemente frivola che per questo viene lasciata dal fidanzato e derisa, e quindi decide di dimostrare a tutti che è intelligente studiando legge.

Rai 4

21.05 – Spy: film del 2015 scritto, diretto e prodotto da Paul Feig, con Melissa McCarthy e Jude Law. Una analista della CIA si offre volontaria per infiltrarsi sotto copertura nel mondo di un commerciante di armi di contrabbando. Nel 2016 è stato candidato ai Golden Globe come miglior film commedia. Non ha vinto.

Rai Movie

21.10 – Nuovo Cinema Paradiso: il film di Giuseppe Tornatore che vinse l’Oscar per il miglior film straniero nel 1990 e il Grand Prix Speciale della Giuria del Festival di Cannes l’anno precedente. È tutto narrato in flashback e parla dell’amore per il cinema: il protagonista è un bambino di nome Totò che vive in un piccolo paese siciliano dopo la fine della Seconda guerra mondiale e fa amicizia con Alfredo, il proiezionista del cinema di paese, che fa nascere in lui la passione per il cinema.

Iris

21.00 – Il texano dagli occhi di ghiaccio: film del 1976 diretto e interpretato da Clint Eastwood. Il protagonista è un pistolero solitario di nome Josey Wales. Ha un punteggio di 7,9 su IMDb, che dice anche che questo è l’unico film con Eastwood in cui il suo personaggio uccide un nativo americano.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Amore inaspettato

Sky Cinema Hits

21.15 – Il GGG

Sky Cinema Passion

21.15 – Don Jon

Oppure