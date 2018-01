Le previsioni del tempo per domani, mercoledì 31 gennaio

Secondo le previsioni meteo per domani, mercoledì 31 gennaio, nel Nord Italia il sole si vedrà solo in mattinata, e solo sulle Alpi e in Valle d’Aosta. Altrove il cielo sarà molto nuvoloso, e in Liguria centro-orientale, in Emilia-Romagna e sulla costa settentrionale dell’Adriatico dovrebbe piovere. In pianura ci sarà molta nebbia, naturalmente: preparatevi perché anche domani, come da qualche giorno a questa parte, la nebbia sarà il soggetto preferito degli utenti di Instagram che vivono al Nord. Consiglio: se volete fare quella cosa lì, su Instagram, almeno fatela bene.

Anche nel Centro Italia ci saranno nubi, pioggia e nebbia per tutto il giorno: fa eccezione la Sardegna, dove – dopo una mattinata di brutto tempo – le cose miglioreranno. Al Sud le nuvole copriranno le zone che si affacciano sul Tirreno, mentre in Sicilia ce ne saranno poche o non ce ne saranno affatto. Le temperature: sia le massime che le minime sono in calo in Valle d’Aosta, sulle Alpi, sugli Appennini e in Campania. Le massime diminuiranno anche in Liguria.

La mappa arriva dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili. Se volete consultare le temperature previste, l’umidità e i venti potete cliccare sulla freccia a destra verso il basso.

Informazioni elaborate dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare e pubblicate sul sito www.meteoam.it