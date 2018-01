Il rapper Eminem farà il suo primo concerto in Italia, il 7 luglio a Milano

Il rapper americano Eminem, tra i più apprezzati e di successo degli ultimi vent’anni, farà un concerto sabato 7 luglio a Milano, nell’Area Expo: è il suo primo in Italia. I biglietti saranno messi in vendita mercoledì 31 gennaio alle 10 per 48 ore su MyLiveNation, per gli iscritti al sito, e dalle 10 di venerdì 2 febbraio su TicketOne e TicketMaster. Non si sanno ancora i prezzi. Eminem ha pubblicato lo scorso dicembre Revival, il suo nono disco, arrivato a quattro anni di distanza dal precedente.